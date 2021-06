Quart és Europa proposa la creació d’una Agència Europea d’Inserció Laboral

Connect on Linked in

Totes les persones de la UE podrien trobar treball en qualsevol punt d’Europa independentment de la seua qualificació

Quart és Europa ha plantejat en la trobada celebrada a Gènova amb socis de França, Itàlia i Espanya la creació d’una Agència Europea d’Inserció Laboral. El regidor de Projectes Europeus de l’Ajuntament de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, ha proposat un sistema que facilite que totes les persones de la UE puguen trobar treball en qualsevol punt d’Europa. L’Agència inclouria no sols llicenciats, graduats o joves, que solen tindre més fàcil l’accés a eines i portals per a realitzar cerques d’ofertes de treball, sinó també a treballadors amb formació professional, formació en oficis i, sobretot, a persones en risc d’exclusió social i necessitats d’integració.

En la reunió celebrada a Itàlia s’han posat en comú els projectes de bones pràctiques en l’ocupació realitzats en les diferents regions per a integrar i reinserir laboralment a diversos col·lectius.

Cada vegada amb major freqüència, i a causa de la crisi econòmica provocada per la pandèmia, la ciutadania està més oberta a desplaçar-se a qualsevol lloc que li oferisca una font d’ingressos, sense importar el lluny que estiga o l’idioma que es parle. Enmig de la borrasca laboral, moltes persones han hagut de llançar-se a la cerca de nous camps d’activitat per a mantindre’s a flotació. En l’últim any, una quarta part (24,9%) dels espanyols emprats ha canviat de treball, d’acord amb una anàlisi de Randstad Research, publicat a la fi d’abril. Aquesta xifra és una de les més altes dels 34 països on es va realitzar l’enquesta, i està per damunt de la mitjana europea, que se situa en un 18,3%.

L’Agència Europa d’Inserció Laboral seria una eina molt pràctica no sols per als demandants d’ocupació sinó també per a les empreses, entitats, administracions o associacions o qualsevol persona que necessite cobrir un lloc de treball i que no trobe en la seua localitat. Així, per exemple, existeixen jaciments d’ocupació molt sol·licitats que són molt difícils de cobrir. Tal és el cas dels tècnics d’instal·lació d’energies renovables, intel·ligència artificial o big data, que tenen el lloc de treball assegurat en qualsevol lloc d’Europa.

El projecte Veus, realitzat a Quart de Poblet, es va posar com a exemple d’eines tecnològiques eficaç per a gestionar processos de cerques d’ocupació. En ella es poden incloure vídeos tutorials o perfils audiovisuals accessibles que podrien consultar

Actualment, més de 17 milions de ciutadans de la UE viuen i treballen en un país comunitari diferent del seu. Cada dia, 1,4 milions de ciutadans treballaran a un altre Estat membre i s’efectuen 2,3 milions de desplaçaments per a la prestació de serveis entre països comunitaris. La Unió Europea té com a objectiu augmentar la mobilitat laboral equitativa a Europa eliminant obstacles que la dificulten i procura assegurar-se que els treballadors mòbils de la UE no siguen enganyats i d’ajudar a coordinar la lluita contra el treball no declarat. No obstant això, no existeix una Agència que pose en comú tots els projectes que s’han realitzat o que s’estan realitzant i els pose en pràctica per a facilitar els objectius d’inserció laboral d’uns certs col·lectius.