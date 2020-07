Quasi 400 menors d’edat participen de la iniciativa #UnVeranoDiferente

Connect on Linked in

Aquest projecte ha sigut possible gràcies al suport econòmic de CaixaBank i la Fundació La Caixa.



Lliurament de material de UnVeranoDiferente.

En aquests dies, persones voluntàries del projecte #UnVeranoDiferente estan realitzant el lliurament de targetes prepagament i material escolar i lúdic a les 260 famílies dels 400 menors d’edat que participaran en l’acció solidària.

Aquest projecte, promogut pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, s’ha posat en marxa per quart any consecutiu, encara que adaptat a causa de les restriccions pel Coronavirus. Així, les famílies participants reben una ajuda econòmica mitjançant targetes prepagament de la Fundació “la Caixa” i CaixaBank al costat de material escolar i lúdic per a utilitzar durant aquest “estiu diferent”. El projecte està organitzat per la Fundació Col·legis Diocesans Sant Vicent Màrtir, la Universitat Catòlica de València (UCV) i Càritas València.

En total, en aquesta edició prenen part en la campanya sis col·legis diocesans: Sant Marcelino, Santiago Apòstol (Escalante), Santiago Apòstol (Dr. Olóriz) i La nostra Senyora dels Desemparats de Natzaret, a València; Sant Antoni de Pàdua II de Catarroja i Sant Roc d’Alcoi.

L’objectiu és que «els xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en edat escolar mantinguen la seua activitat educativa durant aquest estiu que no afavoreix les activitats presencials i que les famílies compten amb una ajuda d’alimentació o farmàcia durant el període en què els centres educatius mantenen tancats els menjadors escolars», segons han explicat des de la Fundació Col·legis Diocesans.

Es tracta de menors les famílies dels quals són ateses de manera habitual per la Càritas parroquial del seu barri o localitat i que aquest estiu no podran participar en activitats d’estiu presencials com en anys anteriors a causa de les restriccions per la pandèmia.

Des de fa més de 20 anys, Càritas València ha desenvolupat activitats d’estiu per a xiquets, xiquetes i adolescents de les famílies a les quals acompanya. A més, col·labora amb les Càritas parroquials per mitjà de beques per a campaments i activitats per als menors d’edat i, des de fa quatre anys, coorganitza el projecte #UnVeranoDiferente. En aquest sentit, Ignacio Grande, director de Càritas ha afirmat que: «per a Càritas és fonamental fer costat a la infància que és un dels col·lectius més afectats per la crisi generada per la COVID-19: els més xicotets pateixen les conseqüències de la falta d’ocupació, habitatge i recursos primaris dels seus pares i mares que dificulten greument el seu desenvolupament psicosocial».