Quasi 750 centres educatius celebraran el ‘Dia de l’Esport 2020’ el pròxim 6 d’abril

Enguany, com a novetat, cada col·legi han tingut l’opció de triar entre un lot de material esportiu o que la Fundació Trinidad Alfonso donara aquests diners a una entitat solidària

El projecte solidari triat ha sigut ‘Esport Junts’, de l’ONG Cooperació Internacional

El ‘Dia de l’Esport 2020’ serà més multitudinari i solidari que mai. Impulsat per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, la iniciativa ‘Dia de l’Esport’ pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius valencians facen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebra el 6 d’abril.

Enguany han sigut quasi 750 els col·legis de les províncies d’Alacant, València i Castelló els que han confirmat la seua participació en una jornada que tornarà a posar de manifest que la Comunitat Valenciana és la ‘Comunitat de l’Esport’.

Això suposarà que més de 250.000 xiquets, xiquetes i joves faran un extra d’exercici físic aquest dia i compartiran els valors de l’esport. A més de la particular festa esportiva en cada un dels centres, l’epicentre del ‘Dia de l’Esport’ tindrà lloc a la localitat de Borriana, on l’Ajuntament, centres educatius i clubs s’han bolcat amb la iniciativa.

En aquesta cinquena edició s’han inscrit per a participar en aquesta iniciativa 113 centres de Castelló, 408 de València i 225 Alacant.

A més d’implicar-se en aquest ‘Dia de l’Esport’, cada un dels centres involucrats pot participar en un concurs amb l’elaboració d’un vídeo amb les activitats realitzades durant el matí del 6 d’abril, la temàtica del qual haurà de girar entorn als Jocs Olímpics, la cita esportiva clau d’enguany. En anys anteriors, només per participar, cada centre educatiu rebia un ‘pack’ de material esportiu valorat en més de 120 euros. Enguany, com a novetat, cada centre educatiu ha pogut elegir si rebia aquest lot o, per contra, preferia que aquests 120 euros es donen a una entitat solidària. Més de 200 col·legis han escollit aquesta segona opció, per la qual cosa la Fundació Trinidad Alfonso destinarà els diners recaptats a aquesta entitat.

Projecte solidari: ‘Esport Junts’

L’entitat solidària ha sigut elegida pels mateixos centres. En concret, han participat en la selecció els que havien indicat que, en compte del material esportiu, preferien que aquesta quantitat es donara de manera benèfica.

D’entre les que es van presentar, l’elegida ha sigut finalment la iniciativa ‘Esport Junts’, impulsada per l’associació Cooperació Internacional. El projecte consisteix a compartir experiències a través d’entrenaments esportius entre jugadors i jugadores de diferents escoles esportives i centres educatius del nostre territori juntament amb jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, les escoles o centres educatius posen a la disposició d’aquestes persones amb discapacitat instal·lacions, material i, sobretot, n’afavoreixen la integració social.