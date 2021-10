Quasi un centenar d’inscripcions en els tallers del Centre Integral de Majors d’Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El programa municipal ofereix serveis gratuïts de fisioteràpia, psicologia i nutrició per a les persones majors de 60 anys

L’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors, Paqui Oliver, ja han visitat als grups, després de la inauguració de la present edició

El passat 4 d’octubre l’Ajuntament d’Almussafes reprengué la prestació de serveis a través del seu Centre Integral de Majors, en el qual s’ofereix atenció especialitzada i gratuïta setmanal a les persones majors de 60 anys sobre fisioteràpia, psicologia i nutrició. Després de l’aturada obligada per la pandèmia durant l’any 2020, la present edició del CIM ha registrat prop d’un centenar de peticions i de moment són un total de 80 veïns i veïnes els que estan participant en algun dels tres tallers convocats, tots ells impartits per professionals d’Almussafes qualificats en les citades matèries.

El Programa CIM (Centre Integral de Majors) d’Almussafes, suspés des que va esclatar la pandèmia de Covid-19 per a garantir la seguretat de les persones participants, ha tornat amb èxit.

La setmana passada, l’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors, Paqui Oliver es van interessar per l’evolució dels serveis, finançats amb fons municipals i centrats en la millora de la salut mental, l’exercici físic i l’alimentació, que van arrancar el passat dia 4 d’octubre.

Durant la visita realitzada al us espais públics triats per l’Ajuntament per a la seua impartició (Llar del Jubilat i Centre Cultural), les autoritats van departir amb el grup de monitors i també amb les pròpies persones usuàries, totes elles majors de 60 anys, inscrites en la nova temporada. L’edil de Majors posa en valor el programa CIM, “gràcies al qual durant tot el curs s’incideix en la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de majors participant, adaptant els tractaments a les seues circumstàncies personals i a l’evolució observada”.

Especialitats

El servei de fisioteràpia, que consisteix en el desenvolupament de tallers grupals en els quals cada persona té les seues pròpies rutines d’exercicis rehabilitadors adequada a la malaltia que es patisca, és un dels més demandats fins hui i compta en aquesta edició amb un total de 65 participants distribuïts en set grups.

Per part seua, 21 veïns i veïnes formen els dos grups participants en el servei de psicologia, on es treballen, mitjançant exercicis pràctics, xarrades i dinàmiques grupals i individuals, aspectes relacionats amb la memòria, l’autoestima o les emocions, entre altres qüestions.

Finalment, les sessions de nutrició ofereixen una major informació nutricional perquè la vintena de persones inscrites fins hui coneguen el seu cos i puguen millorar la seua qualitat de vida a través de l’alimentació. En aquest cas, també es brinda a la ciutadania una atenció personalitzada.

Maria José Girona Garcerán

Departament de Comunicació

96 178 45 55/ 637549301e-mail: almussafes_co