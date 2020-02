Quatre artesans espanyols seran premiats amb 54.000 euros en reconeixement a la seua trajectòria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Fundació Richard H. Driehaus convoca aquests guardons que busquen recuperar oficis a la vora de l’extinció i instaura la beca Donald Gray per a un aprenent



Dins de les iniciatives que el financer i filantrop nord-americà Richard H. Driehaus duu a terme al nostre país des de 2012, es convoquen els Premis Richard H. Driehaus de les Arts de la Construcció. Aquests guardons, dotats amb 54.000 euros, reconeixen la labor dels artesans espanyols en els diversos oficis de la construcció, fonamentals per a preservar el nostre patrimoni. Com a novetat, enguany la beca concedida a un aprenent pren el nom de l’arquitecte Donald Gray, artífex de la Virgínia i Les Llomes del Marbella Club, mort en 2019 i gran defensor del respecte de la construcció amb materials tradicionals i ecològics.



Els Premis Richard H. Driehaus de les Arts de la Construcció tenen com a objectiu recuperar i donar valor a disciplines a la vora de l’extinció a causa de l’abandó dels antics oficis a favor dels productes estandarditzats. Sense aquests treballs el nostre valuós llegat estaria condemnat a l’oblit. A més contribueixen a la protecció del medi ambient ja que treballen amb materials no contaminants.



Els guardons es reparteixen en quatre categories: fusteria, treballs en pedra, arcs i voltes, azulejería, estucs i altres acabats decoratius, forja i vidre. El seleccionat en cada disciplina rebrà un premi en metàl·lic de 10.000€. A més, entre els quatre guardonats de cada edició, el jurat seleccionarà a un d’ells, concedint-li 14.000€ per a la formació d’un aprenent durant un any. Els candidats poden postular-se fins al 4 de març.

El jurat està compost per representants del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Ministeri de Cultura, INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism) fundació el patró de la qual és el Príncep de Gal·les, el Premi Rafael Manzano, l’arquitecte i dibuixant José María Pérez González, Peridis, i l’Álvaro Fernández-Villaverde, Medalla d’Or de les Belles arts.

Entre els projectes que Richard H. Driehaus duu a terme a Espanya destaquen; el Premi d’Arquitectura Rafael Manzano, que reconeix la labor d’arquitectes nacionals i internacionals respectuosos amb les tradicions arquitectòniques espanyoles i portugueses, el Concurs d’Arquitectura Driehaus, que busca recuperar el patrimoni de pobles i ciutats espanyoles i la Xarxa Nacional de Mestres de la Construcció Tradicional, un directori online que recull als professionals més destacats. A més d’organitzar seminaris i tallers internacionals d’Arquitectura a Espanya. La suma de tots els projectes de la Fundació fins a 2019 al nostre país superen els quatre milions d’euros.



Aquesta iniciativa és finançada per Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust a través de INTBAU* i compta amb la col·laboració del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, el Premi Rafael Manzano de Nova Arquitectura Tradicional, la Fundació Ekaba, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Ministeri de Cultura.