Quatre dones guanyen els Premis Literaris d’Alberic

Connect on Linked in

Protagonisme absolut per a les dones en la 47a edició dels Premis Literaris d’Alberic. La Casa Consistorial va viure el lliurament de premi en el qual es va encastellar a quatre escriptores que han destacat enguany en les diferents disciplines del certamen, sent la primera vegada en la història del concurs en què s’imposen quatre dones. El “Premi Rafael Comenge de narrativa”, que tracta sobre els treballs de narrativa escrits en valencià o en qualsevol altra llengua ha tingut en Maria Carme Arnau Orts (d’Alfara del Patriarca) la seua guanyadora.

L’escriptora rep 1500 euros i un trofeu per la seua obra vencedora “La raó s’escampa a l’aigua”. En el “Premi Alberic d’Assaig”, que fa referència als textos d’assaig o investigació centrats en el territori, Maria Amparo Galbis Canet ha estat la premiada per la seua obra “L’arquitectura del sistema tradicional de Reg en el terme d’Alberic i el seu voltant”. Galbis rep 3000 euros i un trofeu. En referència al “Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia”, que tracta sobre els treballs de poesia escrits en valencià o en qualsevol altra llengua, l’afortunada ha estat Maria Josep Juan Ballester (de Canals) per la seua obra “Llibre de viatge”. Ballester serà obsequiada amb 1500 euros i trofeu. Per últim, el “Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil” dirigit a joves entre 14 i 18 anys que han realitzat treballs de narrativa juvenil en valencià ha estat per Marina del Carme Pérez Zornoza per la seua obra “Cartes a la vida”, que serà premiada amb 500 euros i un trofeu.

El certamen literari, com cada edició ha tornat a tindre una alta resposta entre la gent i han estat molts els que han participat en aquesta activitat organitzada novament per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alberic amb la intenció de reforçar la identitat cultural conjunta a través de la de cada membre i la seua comunitat, així com enaltir i reforçar la presència de les Humanitats en tots i cada un dels àmbits. A més, el fet que la llengua vehicular dels premis siga el valencià, representa també una aposta per la normalització, l’ús i la posada en valor de la llengua. Després d’un exhaust estudi per part del jurat ja s’han anunciat les obres guanyadores.