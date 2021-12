Quatre esportistes d’Alcàsser pugen al podi en el Campionat d’Espanya per clubs de taekwondo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Del 4 al 7 de desembre, Benidorm va acollir aquest campionat en el qual van participar més de 400 esportistes per categoria

Els esportistes d’Alcàsser tornen a penjar-se medalles en la modalitat de taekwondo. Del 4 al 7 de desembre, Benidorm acollia el Campionat d’Espanya per clubs de taekwondo, una cita destacada en l’àmbit esportiu en la qual van participar més de 400 esportistes per categoria. D’ells, quatre esportistes d’Alcàsser van aconseguir pujar al podi.

Miguel Ángel Requena Pérez es va proclamar campió d’Espanya per clubs en la categoria Junior -51 Kg. Així mateix, Nayala Molina es va alçar amb el bronze en la categoria de Precadet -30 kg. I, finalment, Alae Ech (-45 Kg) i Sofia Reynal (-55 Kg) van aconseguir situar-se com a tercers d’Espanya en categoria de Cadet.

Uns molt bons resultats que no només continuen consolidant a aquest club del municipi, sinó que van ser celebrats pels seus entrenadors Raül i Sandra: «estem molt contents amb el treball dels xics i xiques».

Per part seua, l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha celebrat aquest resultat, ja que «és una mostra més de la gran afició per l’esport que hi ha a Alcàsser», i ha volgut agrair «la gran labor que exerceixen aquests clubs esportius al nostre poble».