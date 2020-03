Quatre falles de Sueca són reconegudes en els Premis a l’Ús del Valencià que convoca la Conselleria

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca volem felicitar a les quatre comissions de la nostra ciutat que han resultat guardonades amb un dels Premis a l’Ús del Valencià en els Llibrets de Falla, convocats per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En concret, la Falla Xúquer ha obtingut el quart premi; la Falla Bernat Aliño, el 38; la Falla Plaça Cervantes, el 64; i la Falla El Portal, el 70.



“Estem molt feliços pels reconeixements que han obtingut estes quatre comissions, a les quals volem transmetre’ls la nostra més sincera enhorabona pel seu acurat treball, pel seu esforç i l’afecte que han dedicat durant molt de temps a la confecció dels seus Llibrets, autèntiques joies literàries que perduren en el temps i que, any rere any, són reconegudes amb premis com estos per la seua gran qualitat i el seu interés a ressaltar la nostra cultura i tradicions”, ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, responsable també de la Regidoria de Promoció Lingüística.



Divendres que ve 13, a les 16 hores, l’Auditori del Palau de les Arts Reina Sofia de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, acollirà el lliurament d’estos guardons al qual assistiran les comissions premiades, acompanyades pels regidors de Cultura i Educació, Joan Carles Vázquez, i Festes, Gema Navarro.