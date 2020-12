Quatre joves d’Alaquàs participen en un nou Programa Europeu que fomenta la solidaritat en la societat

Print This Post

L’Ajuntament d’Alaquàs col·labora amb el programa Cos Europeu de Solidaritat per tal de promoure oportunitats perquè les persones joves participen en projectes comunitaris

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el regidor de Joventut i Cooperació Internacional, Javi Antúnez, van rebre la pasada setmana les quatre persones joves que actualment participen com a voluntàries en el nou programa Cos Europeu de Solidaritat promogut per la Comissió Europea i amb el qual col·labora l’Ajuntament d’Alaquàs. El primer edil les va felicitar per aquesta iniciativa que ofereix una nova oportunitat en el món del voluntariat i la solidaritat col·laborant en projectes de tota Europa i també l’aprenentatge personal i l’augment de les possibilitats d’ocupació que suposarà en el futur.

Aquestes persones participen en dos projectes de voluntariat europeu. En el primer projecte es troben la jove Indira, estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Gestió Administrativa i els joves Marcos i David, estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior Activitats físiques i esportives. El projecte en el que col·laboren es va gestar abans de la pandèmia i arran de la situació sorgida, i per tal de respectar totes les mesures de seguretat i evitar riscos, es va decidir realitzar el projecte dins del territori nacional.

L’Ajuntament va decidir acollir-se a aquesta versió i se’ls ha oferit l’oportunitat de col·laborar amb el departament de Joventut per a més endavant ubicar-los en els recursos d’oci i temps lliure com són l’Escola Matinera, l’Espai Educatiu i el Centre Obert. Han col·laborat també amb altres activitats com el Mercat Solidari i coneixeran també el treball que es realitza en els departaments de Cooperació Internacional i Infància.

D’altra banda, el jove Sebastián, dins també del programa Cos Europeu de Solidaritat, col·labora des del mes de setembre en projectes de caire internacional amb l’entitat Parcour le Monde a Marsella (França). Es tracta d’un projecte que es desenvolupa a l’oficina de projectes europeus d’aquesta entitat francesa amb la qual l’Ajuntament d’Alaquàs ja ha col·laborat en diverses ocasions amb diferents projectes de mobilitat internacional. El projecte finalitzarà al mes de juny de 2021.

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea amb l’objectiu de crear oportunitats perquè els joves realitzen voluntariat i col·laboren en projectes que beneficien comunitats i ciutadanes i ciutadans d’Europa. Els projectes no sols ofereixen una experiència enriquidora sinó que ajuden a desenvolupar les capacitats i competències de les persones participants al temps que ajuden a altres persones.

Aquest tipus de voluntariat ofereix a joves d’entre 18 i 30 anys estades en projectes que duren entre dos mesos i un any a diferents països. Les persones interessades han d’inscriure’s en el portal Cos Europeu de Solidaritat a través del qual se’ls facilita l’encontre entre joves i organitzacions subvencionades.