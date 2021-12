Quatre mil plantes adornen els parterres i jardins de la ciutat d’Alzira estos Nadals

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Urbans junt amb ACTUA, l’empresa concessionària del manteniment dels parcs i jardins, estan procedint a la plantació de diverses varietats de plantes amb flor per als Nadals. Les varietats que adornaran els parterres i jardins són el Ciclamen, la Viola i la Ponsètia, coneguda com a Flor de Pasqua, tradicional planta que cada Nadal ens acompanya amb el roig intens de les seues fulles que la fa única i ràpidament reconeixible.

Els exemplars, un total de quatre mil, no suposen cap de cost per a les arques municipals, ja que la plantació forma part del contracte que l’Ajuntament, des de la Regidoria de Serveis Urbans, té amb l’empresa.

Algunes de les zones i carrers on s’estan sembrant les diverses especies de plantes són:

Parc Pere Crespí, les Basses, plaça Lletres Valencianes, Sant Judes, l’Alquerieta, plaça del Regne (Tourist Info), plaça Marina Espanyola, carrer Mur, zona Taxis, plaça Generalitat, l’Alquenència, parc de les Barraques i plaça Elisa Ramírez.

«Alzira oferirà un Nadal més una imatge de ciutat cuidada, amable i que aposta per la natura. Per a que així siga les diverses zones enjardinades de la ciutat comptaran amb plantes amb cridaneres flors de colors. Des de la Regidoria fem una crida per a cuidar el parterres i jardins i valorar l’esforç que es realitza per oferir una imatge digna a qui ens visite estes festes, així com al conjunt del veïnat de la ciutat d’Alzira», ha assenyalat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.

Enguany Alzira va ha participar en el «Stars for Europe» que promou la utilització de la Flor de Pasqua per adornar les ciutats. L’objectiu es omplir les ciutats participants de Ponsèties. Països com França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Suècia i Espanya participen en este programa que perseguix mostrar ciutats on es millore i potencie els espais verds urbans, amb una gestió sostenible, on l’educació ambiental estiga present, així com la conscienciació ciutadana en la cura de l’entorn.