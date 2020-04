Quatre Ministeris participen en l’Especificació UNEIX per a mascaretes higièniques reutilitzables

Connect on Linked in

Estableix els requisits mínims que ha de complir aquestes màscares quant als materials que s’utilitzen per a la seua elaboració, la seua confecció, marcat i ús

L’Especificació inclou màscares infantils reutilitzables

L’Associació Espanyola de Normalització, UNEIX, ha publicat l’Especificació UNEIX 0065 “Màscares higièniques reutilitzables per a adults i xiquets. Requisits de materials, disseny, confecció, marcat i ús”, que estableix els requisits mínims que han de complir les màscares higièniques quant als materials que s’utilitzen per a la seua elaboració, la seua confecció, marcat i ús.

Es tracta d’un document que facilitarà la fabricació de màscares reutilitzables (per a adults o per a xiquets) en el volum que siga necessari, oferint als ciutadans protecció barrera davant la pandèmia del COVID-19. És el resultat del treball conjunt amb els Ministeris de Sanitat, Indústria, Comerç i Turisme, Consum i Treball i Economia Social, CIE, FENIN, AITEX, ASEPAL, IBV, COIIM, EURECAT, LEITAT i TEXFOR, constituint un cas modèlic de col·laboració públic-privada.

L’Especificació UNEIX 0065 proporciona indicacions de col·locació, ús, retirada, magatzematge i rentada, fonamentals per a garantir la protecció per a la qual han sigut dissenyades, tant en el primer ús com en els posteriors. La reutilització està subjecta a unes condicions de rentada, assecat i manteniment que es descriuen en l’Especificació.

Les màscares higièniques estan destinades a persones adultes sense símptomes que no siguen susceptibles d’utilitzar màscares quirúrgiques ni màscares filtrants de protecció contra partícules, segons les mesures establides en el document tècnic “Prevenció i control de la infecció en el maneig de pacients amb COVID-19” del Ministeri de Sanitat. Per exemple, per a aquelles persones que han d’eixir al carrer per motius laborals, per a disminuir el risc davant la impossibilitat de mantindre el distanciament social.

Aquesta Especificació no aplica a les màscares quirúrgiques que han de complir la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019; ni a les mitges màscares filtrants de protecció contra partícules que han de complir la Norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

Es completa així el ventall de màscares higièniques: no reutilitzables i reutilitzables per a adults o xiquets. Les màscares higièniques descrites en les Especificacions UNEIX 0064-1 (adults), UNEIX 0064-2 (xiquets) i UNEIX 0065 (tots dos) proporcionen a la ciutadania una barrera de protecció bacteriana enfront de partícules, al costat d’uns requisits de respirabilidad que permeten estar protegits i poder continuar amb la vida diària a l’hora d’utilitzar la màscara. Es tracta d’una mesura fonamental al costat de la resta de mesures de distanciament social.

El conjunt de normes sobre màscares higièniques respon a la gran demanda de sistemes i productes barrera. Es tracta d’una aportació rellevant per a fer costat als centenars d’empreses estan fent un esforç extraordinari en la producció de material de protecció en el combat contra el coronavirus; algunes el fabriquen habitualment, però, per a moltes, és un camp nou.

UNEIX posa aquest document a disposició gratuïta de tota la societat i pot descarregar-se, així com la sèrie UNEIX 0064 sobre màscares no reutilitzables, en la web de UNE.

En la web del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme es pot consultar el llistat de fabricants espanyols que proporcionen els teixits recomanats en el document.