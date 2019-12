Quatre persones s’incorporen al voluntariat de majors de la UDP a Almussafes

La federació valenciana va celebrar el passat divendres 29 de novembre en el municipi una nova reunió de seguiment del projecte



Un total de 15 persones participen en el Programa de Voluntariat de Majors a Almussafes, un pla promogut per la UDP de València que acompanya als jubilats i pensionistes en situació de dependència per a aplacar la seua soledat i fer-los la vida més agradable. D’elles, quatre s’han incorporat recentment. Per a avaluar el resultat obtingut fins ara, el passat divendres 29 de novembre es va realitzar en la Llar dels Jubilats una sessió de seguiment en la qual van estar presents, entre altres persones, la regidora de Majors, Paqui Oliver, la gerent de la UDP i responsable del voluntariat, Cristina Egea, i la nova coordinadora del projecte a Almussafes, Encarna Rosaleny.



El Programa de Voluntariat de Majors de la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP) de València continua creixent a Almussafes. Quatre persones acaben d’incorporar-se al projecte, per la qual cosa són ja quinze les que participen en les tasques d’acompanyament realitzades en el marc d’aquesta iniciativa. En el cas d’Almussafes, aquests voluntaris i voluntàries es dediquen a visitar dues vegades a la setmana la Residència i Centre de Dia La Vila i també els domicilis dels veïns i veïnes que han volgut sumar-se al servei.



Per a avaluar el resultat d’aquest treball, amb el qual es busca lluitar contra la soledat i proporcionar moments agradables a persones en situació de dependència, el passat divendres 29 de novembre al matí es va celebrar una sessió de seguiment d’aquest programa en la Llar dels Jubilats. En ella van participar la nova coordinadora del programa en la localitat i membre de l’Associació de Jubilats d’Almussafes, Encarna Rosaleny, la regidora de Majors, Paqui Oliver, la treballadora social del municipi, Eva Ortiz, i la gerent de la Federació i Coordinadora del Voluntariat, Cristina Egea Vega.



“És admirable el lliurament dels voluntaris i voluntàries amb el benestar del col·lectiu de majors. Gràcies al seu esforç aconseguim mitigar una mica eixa sensació de soledat i fer la vida un poc millor a les persones que s’adhereixen al programa. Per descomptat, tenen tot el suport de l’executiu municipal”, afirma l’edil. Per part seua, des de la UDP València agraeixen el compromís i responsabilitat assumits per Encarna Rosaleny i per tots els voluntaris, que fan “una funció encomiable”, així com la col·laboració de l’Ajuntament i el seu “suport a aquesta iniciativa”.