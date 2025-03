Quatre universitats i la Mancomunitat impulsen el projecte “Avança Empreses” per a rescatar negocis a l’Horta Sud

L’àrea de coordinació del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud, dependenta de la Mancomunitat, ha posat en marxa el projecte “Avança Empreses”

Iniciativa destinada a ajudar a rescatar negocis afectats per la DANA i a mantenir l’ocupació a la comarca.

En aquest projecte, participen de manera directa quatre institucions educatives: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Florida Universitària i Universitat Catòlica de València. El president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha afirmat:

“La greu afecció que la DANA ha suposat en el teixit econòmic requereix que treballem conjuntament, institucions, universitat i agents socials, per salvar empreses i mantenir l’ocupació.”

El projecte s’executarà en dos nivells, de manera totalment gratuïta per als negocis afectats. D’una banda, l’alumnat participarà en casos reals, i per altra, el professorat de diferents especialitats oferirà el seu assessorament de forma altruista. A més, la Mancomunitat posarà a disposició tres estudiants en pràctiques de la Facultat de Sociologia de la Universitat de València per realitzar un diagnòstic del teixit productiu, sota la supervisió de catedràtics experts.

Paral·lelament, el grup de coordinació del Pacte ha organitzat una reunió amb les Agències de Desenvolupament Local per posar en comú la situació, destacant que aproximadament un 40% del teixit productiu presenta una afecció greu i necessita actuacions immediates.

Aquest ambiciós projecte representa una resposta integral per impulsar la recuperació econòmica i garantir la mobilitat i el desenvolupament de l’Horta Sud, treballant de la mà amb tots els agents implicats.