Què és això de l’emergència climàtica, és el quadernet que han rebut els escolars d’Alzira

Eduquem per a salvar el clima

Des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha treballat al llarg de l’any en el foment de la lectura als centres educatius de la nostra ciutat. En diferents ocasions del curs s’ha fet arribar a les escoles materials adaptats als diferents nivells educatius.



Amb motiu del 26 de gener, Dia de l’Educació Ambiental, les escoles han rebut el quadern didàctic «Què és això de l’Emergència Climàtica», una publicació d’Editorial Reclam obra de Pedro Domínguez i Roger Pons. Es tracta d’un material per a ajudar els estudiants a conéixer a fons les causes, conseqüències, solucions, etc. de la crisi climàtica actual i que afecta a les nostres vides.



“Els autors assumírem, de forma altruista, la proposta que ens van fer Escola Valenciana i l’editorial Reclam per tal de dissenyar un llibret que facilitara la tasca educativa del professorat en aquest àmbit de referència. L’acabàrem fa un any i havia d’haver-se publicat en març de 2020, poc abans de la 35a Trobada d’Escoles en Valencià, però ens agafà la pandèmia, haguérem de confinar-nos i tot es quedà tallat. Finalment s’ha pogut publicar ara i l’Ajuntament d’Alzira els ha repartit als centres educatius d’aquest municipi” han explicat Pedro Domínguez i Roger Pons



El Quadern consta de dos parts, una primera pensada per a alumnes dels últims cursos de Primària, i la segona per als d’ESO, Cicles i Batxillerat, amb conceptes, esquemes, dades, gràfiques i moltes qüestions, acompanyades d’alguns experiments senzills que ajuden a comprendre-ho millor. Mostra un un aspecte visual atractiu, informacions curtes sobre les quals es proposen exercicis.