Cada dia creix més l’alarma pel coronavirus, qualsevol mínim detall fa botar les atencions, i la histèria col·lectiva comença a preocupar al govern espanyol

Però que és exactament el coronavirus? És important conéixer que és el coronavirus, d’on prove i com ens pot afectar

Els coronavirus es transmeten de manera limitada entre humans, però fins hui es desconeix l’origen d’aquests virus. En tot cas, se sap que certs animals, com les ratapinyades

Com en altres virus que causen pneumònia, quan es transmeten en humans, el contagi es produeix generalment per via respiratòria, a través de les gotetes respiratòries que les persones produeixen quan tussen, esternuden o en parlar

En general, els símptomes principals de les infeccions per coronavirus solen ser:

Secreció i degoteig nasal.

Tos.

Fatiga.

Mal de gola i de cap.

Febre.

Esgarrifances i malestar general.

Dificultat per a respirar (dispnea)