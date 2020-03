Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ximo Puig ha analitzat el real decret del Govern per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus amb diferents membres de col·lectius sindicals.

‘Que no es destruïsca l’ocupació’ el gran objectiu que s’ha marcat dins la reunió com també pal·liar els problemes d’autònoms en aquesta crisi.