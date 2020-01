Que opinaries si tingueren quatre dies de vacances per ser un treballador NO fumador?

Connect on Linked in

Quatre dies de vacances per ser un treballador no fumador Tu que opines?



Un empresari fa uns dies va premiar als seus treballadors no fumadors amb quatre dies de vacances per compensar els minuts que durant tot un any els treballadors fumadors necessiten per fumar els seus cigarrets



Hem eixit al carrer per demanar l’opinió de la gent, i el resultat ens hi ha sorprés molt

Un ventall de respostes que passen per “posar un monument a l’empresari”, opinions que diuen que l’empresari ha de valorar el rendiment del treball sense distinció per fumador o no fumador…



En definitiva haurem d’esperar perquè mai se sap quan podrien arribar les nou lleis