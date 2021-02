‘Queda’t a casa’, la nova programació online d’oci educatiu d’El Dau, d’Alcàsser

Print This Post

Fins al 6 de març, el CIJ El Dau ofereix tallers, xarrades i jocs en línia per a la població jove d’Alcàsser

A causa de l’actual situació sanitària, l’Ajuntament d’Alcàsser va anunciar una sèrie de mesures addicionals per a la protecció de la salut pública, entre les quals es trobava la suspensió de les activitats de la Zona Jove i el CIJ El Dau. D’aquesta manera, i tenint en compte les necessitats d’oci educatiu per a la població jove del municipi, des de la Regidoria de Joventut s’ha apostat per reinventar-se i oferir un complet programa d’activitats online.

Sota el lema ‘Queda’t a casa’, «proposem activitats basades en l’interés de la joventut del municipi, i els garantim, malgrat la situació difícil que estem vivint a causa de la pandèmia, entreteniment i formacions d’oci saludable. Continuem treballant en aquesta línia i esperem que tot passe prompte per a poder continuar duent-les a terme en l’espai natural que és el CIJ El Dau», explica el regidor de Joventut Xisco Martínez.

Així, fins al 6 de març, la població jove d’Alcàsser podrà demostrar el seu enginy amb ‘Emoticones’ – cada dia es publiquen, a través de les xarxes socials de la Zona Jove El Dau, pel·lícules, cançons o localitats valencianes amb emoticones que caldrà endevinar – però també podran formar part del torneig ‘Chúpate dos’, una adaptació del popular joc de cartes Unno. En aquest cas, els dies 13 i 14 de febrer, els joves podran participar, individualment o per parelles, a través del mòbil o la tauleta. Els guanyadors rebran el premi a la seua casa.

A més, els caps de setmana de febrer, al canal de YouTube i a les xarxes socials, es publicaran tallers educatius: el 20 de febrer, masterclass de ball; el 21, Esport a casa; el 27, tallers de cuina a casa; i, finalment, el 28 de febrer, un taller d’idiomes.

Finalment, el 6 de març tindrà lloc un col·loqui virtual en el qual, a càrrec d’Esperanza Gil, psicòloga, sexòloga i comunicadora, es parlarà sobre sexualitat. Aquesta xarrada està recomanada per a joves de 12 a 15 anys. Per a participar, caldrà emplenar el formulari d’inscripció, disponible a la web, amb l’opció d’anonimat. A continuació, rebran en l’adreça de correu facilitada l’enllaç a la reunió.

Per a l’alcaldessa Eva Zamora, aquest tipus d’iniciatives «són fonamentals per a mantenir activa a la població jove del nostre poble i oferir-los alternatives d’oci a casa».