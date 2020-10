Queden suspeses la Nit de Cap D’any, Expojove i està mes prop el Toc de Queda

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El toc de queda en la Comunitat Valenciana està més prop de ser una realitat cada minut que passa

Ximo Puig ha avançat hui en una reunió amb els agents socials d’UGT, CCOO y de la Confederació Empresarias de la Comunitat Valenciana la seua intenció de demanar al Govern Espayol un toc de queda per a la Comunitat Valenciana, un toc que aniría des de la seua aprovació fins al 9 de desembre per tal d’arribar a les festes nadalenques amb les millores dades parlant de contagis, en el nostre territori

Des de mitjanit fins a les 06.00 de la matinada seria la duració , per tal d’evitar els focus que actualment suposen el percentatge més gran de brots en la comunitat el de l’oci nocturn, botellons i festes descontrolades, hores en les quals la mobilitat estaria restringida només amb permís de treball

A més hui també hem conegut la notícia de què queden cancel·lades tant la Nit de Cap D’any com la Fira Infantil Expojove i en l’aire de moment queda la Cavalcada de Reixos per la que Carles Galiana, regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València treballa intensament per mantenir en la versió de “nova normalitat”