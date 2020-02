Print This Post

Quilos i quilos de microplàstics hui en la platja de Pinedo

Més d’un centenar de persones hui ha treballat per deixar la platja de Pinedo neta de microplàstics, materials que les grans maquines no tenen capacitat per recollir i acaben envoltats en l’arena de la platja



Gloria ha fet que el mar tornara a terra el que no vol.

En definitiva tot el que els humans aboquem a vegades sense ser conscients, precisament la conscienciació és un dels objectius que l’ONG Xaloc tracta d’aconseguir amb acció com aquesta