Quins van ser els teus efectes secundaris amb la vacuna contra la Covid19

Avança la vacunació contra la Covid19 , són ja milers de milions de persones al món les que han rebut les dosi de la vacuna en les seues diferents modalitats i cada dia es coneixen més reaccions o efectes secundaris, que així com la mateixa malaltia afecten de forma diferent a cada cos



Febra i mal de cap son algunes de les reaccions més típiques entre la ciutadania vacunada, i es donen en un percentatge més alt de casos després de la inoculació de la segona dosi

També s’han donat com a efectes secundaris del sistema nerviós (cefalea i marejos) i del sistema musculo-esquelètic miàlgia i artràlgia

La inoculació de la vacuna Pfizer a dones en edat fèrtil mostra irregularitats al seu període menstrual en alguns dels casos , encara que les autoritats recomanen totalment per presentar més beneficis que riscos la vacunació per a dones embarassades a vint setmanes d’embaràs així com en mares lactants on si està demostrat que la immunitat i els anticossos passen al nounat

El que si està verificat és la necessitat de vacunar-se i de l’eficàcia de la mateixa vacuna , una immunització que no evita el contagi, però que sí que provoca en la majoria dels casos infeccions de caràcter asimptomàtic o molt lleus, evitant en la majoria dels casos una hospitalització