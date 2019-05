Quinze municipis de la comarca de la Ribera alta hauran de recórrer a pactes per a conformar governs.

Connect on Linked in

Carcaixent, Alginet, Alzira, Sueca o Algemesí presenten diferents graus de dificultat a priori per a sumar majories estables en estes eleccions 2019.



Encara que amb un diferent grau de dificultat, però fins i tot en un total de 15 municipis de la comarca de la Ribera els pactes electorals seran necessaris per a configurar majories que permeten als alcaldes governar amb folgança durant els pròxims quatre anys.



En l’escaló més baix de dificultat es troba la ciutat d’Alzira. Els 9 edils de Compromís podrien unir-se als 3 del PSPV i reeditar una versió, en aquesta ocasió a dues bandes, d’equip de govern. Diego Gómez, alcalde en funcions i cap de llista per compromís va mostrar la seua alegria de passar de 6 regidors que tenien ha passat a 9.



Una mica més complicada sembla la situació a Algemesí. La socialista Marta Trenzano té una millor situació que fa quatre anys però amb un patró similar: només amb els dos edils d’EU no aconseguiria la majoria suficient, alguna cosa que sí que faria amb els tres de *Més Compromís *per Algemesí.



Alginet promet ser de les poblacions amb major dificultats per a conformar un govern estable. L’actual alcalde, José Vicente Alemany, part amb cert avantatge en tindre set edils, però no sembla senzill un acord majoritari.

Els socialistes de l’Alcúdia també estan d’enhorabona després d’aconseguir la majoria absoluta, aconseguint de nou l’alcaldia Andreu Salom.

Carcaixent és un altre dels punts als quals caldrà mirar amb lupa. Francesc Salom (Compromís) part amb una mica d’avantatge gràcies als seus sis edils, però ha perdut quatre, la qual cosa li deixa en una situació de feblesa.

Voro Montañana seguirà com a alcalde de Guadassuar si aconsegueix el suport dels tres edils del PSPV després que tant Compromís com PP empataren a cinc encara que amb més suports per als populars.