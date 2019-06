Rafa García elegido Alcalde de Burjassot por mayoría absoluta

El ple de l’Ajuntament de Burjassot ha triat aquest matí a Rafa García García com a Alcalde de Burjassot, amb un total de dotze dels 21 regidors que conformen la legislatura 2019-2023. En les eleccions municipals de maig a Burjassot, el Partit Socialista va obtindre 12 regidors, el Partit Popular 3 regidors, Ciutadans 2 regidors, Compromís 2 regidors, Totes-Podem 1 regidor, i Vox 1 regidor.

Rafa García nou Alcalde de Burjassot

Rafa García és doncs Alcalde de Burjassot amb majoria absoluta del ple. L’Alcalde ha ressaltat en el seu discurs, davant un saló de plens ple de representants de la societat civil i de les entitats i associacions municipals que “fa 20 dies les ciutadanes i els ciutadans de Burjassot van decidir en el lliure exercici del seu dret al vot, donar de forma majoritària el seu suport al meu equip i a la meua candidatura, aqueixa confiança es veu plasmada en el que hui es pot observar en aquest ple. Dotze representants del Partit Socialista. Estic enormement agraït pel suport de les meues veïnes i veïns, per la generositat que han demostrat amb mi, i accepte la grandíssima responsabilitat que la meua ciutat deposita en mi amb humilitat i respecte, amb il·lusió i amb orgull, amb moltes forces i ganes infinites de treballar per i per a Burjassot, per i per a vosaltres i vosaltres”.

L’Alcalde, que ha agraït a tots els regidors, tant entrants com sortints, el seu compromís amb la ciutat i el seu treball per millorar la mateixa, ha apuntat que “el ple de l’ajuntament de Burjassot estarà format per sis formacions polítiques que estic segur, treballarem tots amb el mateix objectiu, millorar la nostra ciutat. Els done les gràcies ja per endavant a tots per l’esforç que realitzaran perquè això siga així, ja que des del consens i el diàleg, trobarem ponts perquè la nostra ciutat cresca. Els socialistes sempre hem sigut dialogants, sempre hem sigut un partit de conformar governs progressistes, i nosaltres continuarem treballant en aqueixa línia. Hi ha temps per davant per a fer projectes de govern i equips de treball”.

També ha volgut matisar que malgrat que la responsabilitat de governar no és nova per a ell, “la qual cosa sí que és nou és aquest escenari d’una majoria absoluta, un escenari en el qual la humilitat serà el principal eix d’aquesta legislatura per a governar amb els meus onze companys. Humilitat i coherència, humilitat i respecte, ja que si abans existia el dialogue, no solament amb altres forces polítiques, sinó amb els ciutadans, ara aqueix dialogue es veurà multiplicat per dotze, es veurà augmentat a la seua màxima potència, i la responsabilitat de governar estarà en tot moment emparada pel record de la confiança depositada en nosaltres i per l’objectiu de complir les nostres metes”.