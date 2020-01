Rafa García Vidal nou director de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV per a 2020

Connect on Linked in

El valencià compta amb una àmplia experiència en diversos projectes, sent actualment el director de la Banda Jove Comarcal de la Vall d’Albaida i de la Unió Musical de Muro, a més de professor de direcció en el Conservatori Superior de Musica de Castella-la Manxa.

Rafa García substituirà en el càrrec a Carlos Ramón Pérez, ja que la direcció de la Jove Banda Simfònica es renova de manera anual.

Integrada per més de 110 músics d’entre 18 i 28 anys, pertenececientes a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, la Jove Banda Simfònica és un projecte de FSMCV que s’ha convertit en un referent en el moviment bandístico de la Comunitat en els últims anys.



La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), ha anunciat que el valencià Rafa García Vidal serà el nou director de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV per a la temporada 2020.



García substitueix en el càrrec a Carlos Ramón Pérez, que va dirigir la Jove Banda Simfònica en 2019. El director, natural d’Alfarrasí (València) és Professor Titulat Superior de Clarinet en el Conservatori Superior Oscar Esplá d’Alacant, si bé és en el camp de la direcció on més destaca la seua faceta professional, sent titulat en l’especialitat de Direcció pel Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València.

En l’actualitat, Rafa García és Professor de direcció en el Conservatori Superior de Música de Castella-la Manxa, a més de director titular de la Va unir Musical de Muro, la Banda Jove Comarcal de la Vall d’Albaida i la formació Vents de Benicadell, càrrecs que compagina amb el càrrec de director artístic de la Companyia Líric-Cultural “Mestre Alcaraz”, amb la qual realitza una labor divulgativa de la Zarzuela.



Durant la seua àmplia trajectòria professional com a director ha treballat amb bandes i orquestres tant amateurs com professionals a Espanya, Itàlia, Alemanya i Colòmbia, sent director titular de la Va unir Musical de Montitxelvo, Va unir Musical d’Aldaia, la Societat Musical Banyeres de Mariola, i la Societat Musical de la Llosa de Ranes. A més, és requerit habitualment com a jurat en diferents concursos nacionals i internacionals de composició i interpretació i és membre de l’Associació Nacional de Directors de Banda.



No és la primera vegada que els camins de Rafa García i la FSMCV es creuen, ja que en 2015 va rebre el Premi Euterpe a la millor producció musical que atorga a projectes d’excel·lència musical, pel cd “Homenatge” a Paco Esteve.

“La Jove Banda Simfònica és al costat de l’orquestra simfònica, un dels projectes artístics de major envergadura de la FSMCV. Un projecte pedagògic i artístic que s’ha convertit en un referent i que posa de manifest, tant dins com fora de les nostres fronteres, l’excel·lència i la qualitat dels músics valencians”, explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Sobre la Jove Banda Simfònica

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV s’ha convertit, per mèrits propis, en un referent en el moviment bandístico de la Comunitat Valenciana des dels seus inicis l’any 2001. Està composta per més de 110 músics de 18 i 28 anys, amb nivells acreditats en els conservatoris de grau mitjà i superior, procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. A més, els músics pertanyen a totes les comarques de la Comunitat Valenciana, com a mostra també de la vertebració territorial que es materialitza a través de les societats musicals i de la seua Federació.



Tant la plantilla com la direcció es renoven anualment, complint així els objectius pedagògics i artístics que es duu a terme en totes les unitats artístiques de FSMCV, com són també la Banda de Dons i la Jove Orquestra Simfònica.



El passat 18 de desembre, FSMCV va llançar la convocatòria oficial per a la selecció de la nova plantilla de la Jove Banda Simfònica, oberta fins al pròxim 17 de gener. Els joves músics que estiguen interessats a tocar sota la batuta de Rafa García Vidal, poden trobar el formulari de registre i les bases en la web de FSMCV.

Sobre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

La FSMCV està integrada actualment per 555 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que reuneixen 40.000 músics i 60.000 alumnes que formen part d’aquest entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment associatiu i cultural considerat únic en el món.