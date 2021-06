Rafael Bonmatí rep la Creu Distingida de 1a classe de Sant Raimundo de Peñafort durant la celebració de les noces de plata dels col·legiats/-as icav

Connect on Linked in

El exdecano de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i actual tresorer del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), Rafael Bonmatí, ha rebut aquesta vesprada la Creu Distingida de 1a classe de Sant Raimundo de Peñafort, de mans de la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja. La imposició d’aquest reconeixement, -que concedeix el Ministeri de Justícia i premia els mèrits i contribució dels seus condecorats a l’Administració de Justícia -, ha tingut lloc en el marc de la celebració de l’homenatge als lletrats i lletrades de l’ICAV que compleixen 25 anys en l’exercici de la seua professió.

La degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, ha sigut l’encarregada de conduir la solemne cerimònia.

Després d’entregar els diplomes als col·legiats/-as, ha arribat el moment de la imposició de la Creu, quan Borja ha cedit la paraula a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, present en l’acte, qui ha realitzat la Laudatio a Rafael Bonmatí. Ortega s’ha referit a aquest homenatge com una distinció “carregada d’emocions, però també de justícia, raons i certesa perquè la trajectòria vital i professional de Rafael Bonmatí és compromesa, intel·ligent i honesta. Un company, excel·lent jurista, però fonamentalment, amic. El seu respecte i compromís per les institucions ve de la seua creença absoluta en què són essencials vertebradores de la societat”.



Seguidament, el secretari de l’ICAV, Francisco Ferrer, ha procedit a la lectura de l’acord del Ministeri de Justícia pel qual es concedeix la Creu Distingida de 1a Classe de Sant Raimundo de Peñafort a Rafael Bonmatí. Ja condecorat, Bonmatí ha assegurat que “la meua memòria recordarà sempre aquest dia i a tots els que heu volgut i pogut compartir-lo amb mi. A tots, gràcies de cor”. El exdecano de l’ICAV també ha assegurat que “sé que el sacrifici de la meua labor ha sigut pels companys, per l’advocacia, pels ciutadans i per aconseguir una societat més justa. La millor compensació que es pot rebre”.



Rafael Bonmatí va ser degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats entre 2015 i 2018. Actualment és tresorer del Consell General de l’Advocacia Espanyola, càrrec que ostenta des de 2017, i conseller electiu de la institució. Així mateix, és acadèmic de número de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) i exerceix com a advocat en el Bufet Bonmatí, treball que compagina amb labors de docència en l’àmbit de l’advocacia.

Prop de 150 lletrats i lletrades de l’ICAV compleixen 25 anys de col·legiació

L’homenatge d’aquesta vesprada s’ha dedicat a prop de 150 lletrats i lletrades que van aconseguir el quart de segle en l’exercici de l’advocacia en 2019, ja que la pandèmia va impedir celebrar la trobada l’any passat.



La degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, s’ha dirigit als homenatjats, “advocats i advocades que hui celebreu els 25 anys d’exercici professional, sou el cor d’aquesta gran família que és el nostre ICAV”. A continuació, s’ha procedit al lliurament dels diplomes acreditatius de les Noces de Plata a cadascun dels companys i companyes.



Seguidament, l’advocada col·legiada ICAV, Paola Melo, que també va formar part de la Junta de Govern del Col·legi, ha pronunciat un discurs com a representant de la generació. Melo ha afirmat que “l’advocacia és una vocació. Ser advocat no és només una professió, és una condició personal, condició inherent a les nostres vides que ens acompanya les 24 hores del dia, i és que sobretot l’advocacia és ajudar”.

Les últimes paraules han sigut a càrrec del secretari de la Junta de Govern de l’ICAV, Francisco Ferrer, qui també compleix 25 anys com a col·legiat. Ferrer ha destacat que “des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el paper del Col·legi d’Advocats, com a institució que auxilia al col·legiat i al ciutadà en l’exercici dels seus drets, i en concret, el dret de defensa ha sigut molt rellevant”. “Ja hem superat l’Estat d’Alarma, i com era de preveure algunes mesures que es van implementar, amb l’excusa justificada de la protecció sanitària, han de desaparéixer. Les llibertats i drets fonamentals, i el dret de defensa necessàriament han d’exercitar-se en la seua plenitud i per a la societat, en la seua integritat”, ha finalitzat el secretari.



L’acte ha comptat amb la presència de, a més de les autoritats esmentades anteriorment, la presidenta del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i vicedegana de l’ICAV, Ángela Coquillat, els degans dels Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, dels Col·legis de l’Advocacia de Bizkaia i Lleida i els degans emèrits de Barcelona, Tarragona i Madrid. Així mateix, també han sigut presents els membres de la Junta de Govern de l’ICAV.