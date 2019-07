Rafael Serrallet farà el pregó de les Festes de Xirivella 2019

Print This Post

L’acte tindrà lloc un any més a les portes de l’Ajuntament

El músic xiriveller i guitarrista internacional Rafael Serrallet serà l’encarregat de fer el pregó institucional que donarà inici a les Festes de Xirivella el pròxim 31 d’agost a la plaça de la Concòrdia, al costat de l’Ajuntament.

Serrallet és un guitarrista clàssic, Doctor en Música per la Universitat Politècnica de València i amb el Diploma d’Estudis Avançats en pedagogia musical per la UNED. Vinculat sempre a Xirivella, en 1991 va fundar l’Escola Municipal Coral Andarella de Xirivella, animant als xiquets i xiquetes a unir-se, i fent que a poc a poc l’associació augmentara el nombre d’inscrits, ara com ara encara en funcionament.

Ha actuat en espais com el Lincoln Center de Nova York, la National Gallery d’Ottawa, o el Mozart Music Hall de Sao Paolo, a més de tocar amb orquestres com la Filharmònica d’Ucraïna, o l’Orquestra Simfònica Nacional de Panamà. I compagina les seues activitats com a concertista amb la direcció de l’Institut Internacional de Música Ibèrica.

En 2010 l’Ajuntament de Xirivella li va atorgar el premi “Homenatge a la nostra gent”, un reconeixement a la seua trajectòria artística. Este any farà de mestre de cerimònies al seu poble per a donar la benvinguda a les nostres festes, a més de gaudir de la seua professionalitat a la guitarra.