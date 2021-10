Rafael Verdera Server nou acadèmic de número de la RAVJL

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Rafael Verdera Server ha pres possessió com a nou acadèmic de número de la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació. L’acte d’ingrés en la RAVJL, va tindre lloc divendres passat en la Sala d’actes del Col·legi d’Advocats de València.



La presidenta de l’Acadèmia i degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, acompanyada de la Junta de Govern, va donar principi a l’acte, explicant el seu desenvolupament. Posteriorment, els padrins del nou membre de la RAVJL, els també acadèmics, Rafael Bonmatí i Carolina del Carmen Castillo van acompanyar a Verdera dins de la Sala.



El Secretari de la Junta de Govern, Antonio Sotillo, va llegir l’acord pel qual es va decidir nomenar Acadèmic de Número a Rafael Verdera “en consideració als notables mèrits que concorren en la seua trajectòria acadèmica com a Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València i professional al servei de l’advocacia”.



A continuació, la presidenta, Auxiliadora Borja, li va imposar la medalla d’Acadèmic i li va entregar el diploma, donant-li la vènia per a parlar mitjançant el lliurament del discurs.



Verdera va procedir llavors a desenvolupar el seu discurs amb títol: “Contra la legítima”. Ho va fer després d’haver agraït a tots el “honrar-me amb aquest nomenament, encara que he de dir també que em provoca cert desassossec per la rellevància de la institució que hui em rep. Per això, la meua obstinació futura estarà a correspondre a l’honor que se’m dispensa”, va assegurar Rafael Verdera.

Finalment, Francisco Paula Blasco Gascó, va actuar com a Acadèmic respondiente, havent-hi, Rafael Verdera, pres el seient lliure i passant ja a formar part del Ple de l’Acadèmia.