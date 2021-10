Rafelbunyol acollirà La Trobada d’Escoles en Valencià 2022

Connect on Linked in

Serà la primera vegada que se celebra la jornada en aquest municipi

Després de dues anys consecutius retardant la Trobada d’Escoles en Valencià per motiu de la pandèmia, per fi en 2022 podrà celebrar-es aquesta jornada tan esperada per al món educatiu. Serà el municipi de Rafelbunyol el que acollirà, per primera vegada, la pròxima edició que tindrà lloc el diumenge 27 de març.

Ahir, dimecres 13 d’octubre, l’Escola Valenciana va mantindre una va reunir amb la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord, el personal de l’Ajuntament de Rafelbunyol, i representants de tots els centres educatius de la comarca de l’Horta Nord, per a informar sobre els activitats de la Trobada d’Escoles en Valencià 2022.

Segons l’alcalde de Rafelbunyol, Fran López: “dónes de l’Ajuntament i la Comissió de Treball acollirem amb gran il·lusió aquesta jornada que podrem celebrar per fi després de dues anys”.

Rosa Astor, regidora d’Educació, va “agrair l’a posta de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord per continuar la celebració de la Trobada de 2022 en el nostre municipi”.

A més d’aquesta trobada, és va plantejar la possibilitat de realitzar de forma paral·ximple una trobada de secundària i altra musical, que dependran de la situació que travessem en el moment i dels mesures sanitàries vigents en la Comunitat Valenciana.