Rafelbunyol executarà 5 propostes ciutadanes resultants dels seus Pressupostos Participatius Socials

El consistori durà a terme millores en el CEIP Els Germanells, una ampliació de l’horari del Talleram i activitats per a persones majors amb els 75.000€ del pressupost de 2022 reservats a actuacions veïnals

L’Ajuntament de Rafelbunyol ja coneix les 5 propostes ciutadanes a executar resultants del procés de Pressupostos Participatius Socials 2021-2022 en el qual ha estat immers durant els últims mesos.

Les iniciatives relacionades amb el CEIP Els Germanells -concretament, millorar el pati d’aquest centre educatiu (122 vots), la digitalització de les seues aules (118 vots) i ampliar les zones d’ombra en els exteriors del mateix (117 vots)- han sigut les més avalades per la ciutadania.

La quarta proposta amb més suport: la d’adaptar la població a gent amb mobilitat reduïda, no s’inclourà perquè el seu cost d’execució suposava superar els 75.000 euros que es destinen a pressupostos participatius, per la qual cosa aquesta quantitat es completarà amb les següents iniciatives més votades: ampliar l’horari del Talleram i promoure activitats per a la gent gran.

Així, aquestes 5 actuacions, que van ser plantejades per la pròpia ciutadania durant una fase de propostes que va estar activa entre el 24 de maig i el 20 de juny, i triades posteriorment pels veïns i veïnes de Rafelbunyol mitjançant una votació en la qual han participat un total de 218 persones, sumarian els 75.000 euros destinats a pressupostos participatius.

L’alcalde de la localitat, Fran López, ha volgut destacar “la implicació dels nostres veïns i veïnes per continuar construint el Rafelbunyol que volem, sobretot en una edició tan especial dels pressupostos participatius com la d’enguany, marcada pel caràcter social de les propostes a executar i mitjançant la qual, entre totes i tots, continuem sumant esforços per a millorar el desenvolupament social del nostre poble”.