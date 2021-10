Rafelbunyol prepara activitats per a celebrar el dia de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Aquestes activitats seran durant la vesprada de demà, divendres 8 d’octubre

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha organitzat una sèrie d’activitats per a celebrar la festivitat del 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, demà, divendres 8 d’octubre a les 18 hores, els xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys podran assistir al recital de contes i rondalles valencianes a la Biblioteca Pública Municipal. El preu d’entrada és d’un euro i les inscripcions prèvies es deuen fer a la mateixa Biblioteca Municipal.

Una hora més tard, a les 19 hores, començarà l’acte commemoratiu amb un passacarrer de la Colla de Tabaleters i Dolçainers l’Andana. I a les 19.30 hores, l’Auditori de Rafelbunyol acollirà una actuació de l’Escola de Danses, Cant i Música Tradicional Valenciana de la localitat.

Fran López, alcalde de Rafelbunyol, ha comentat que “el 9 d’octubre és un dia molt especial per a tot el poble valencià i des de l’Ajuntament volem potenciar tota classe d’expressions artístiques o culturals amb les quals ens puguem sentir identificats en una data tan simbòlica i representativa com aquesta”.

Per la seua part, la regidora de Cultura, Alicia Piquer, ha afegit que “és una bona manera de seguir donant vida al nostre municipi mentre continuem treballant per deixar enrere la situació epidemiològica que anem arrastrant. La veritat és que el 9 d’octubre no és una data qualsevol i segur que la nostra ciutadania es bolca amb les activitats programades”.