Raimon Aliaga González, d’Alcàntera de Xúquer, nou campió d’Espanya de Frontenis infantil

Alcàntera de Xúquer compta amb un nou campió entre el seu veïnat. El jove Raimon Aliaga González s’ha fet amb el Campionat d’Espanya de Frontenis Preolímpic per Federacions celebrat durant els passats dies 4, 5 i 6 de juny en el poliesportiu de Carlet. Va aconseguir el triomf al costat del seu company de club i veí de Guadassuar Álex Martí. Aliaga va començar la seua formació a l’escola del club local, en Alcàntera, per a traslladar-se, l’any passat, a l’Escola de Frontenis de Guadassuar, on milita actualment. A més, porta dos anys completant la seua formació mentre entrena en el Centre de Tecnificació de València.

Malgrat la seua curta edat -té 12 anys- els seus entrenadors diuen d’ell que la característica que més li permet estar sempre pugnant pel triomf és la seua gran competitivitat, senyal del seu gran esperit de lluita. Dins el Frontenis, Aliaga practica les tres modalitats disponibles: Preolímpic, Olímpic i Paleta Goma. Des de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, Julio García celebra que a tan ràpida edat, un veí de la localitat s’haja fet amb aquest Campionat d’Espanya: “És tot un orgull per a Alcàntera. És una mostra de les seues grans habilitats i determinació per a aconseguir sempre els seus objectius. Des de les institucions no podem fer una altra cosa que donar-los suport en tot el que facen i estar al seu costat perquè puguen formar una carrera esportiva i personal plena d’èxits”.