Ralphie Choo i Pup Puppy actuaran dissabte que ve al CCCC de València en ‘Concerts des del llit’

Aquest dissabte, 8 de maig, comença la segona edició del cicle de concerts impulsat pel CCCC i @zero.en.conducta en col·laboració amb Vibra Mahou

L’accés als concerts és gratuït i ja es poden descarregar les invitacions per mitjà del web de gestió d’entrades DICE

Les trobades tenen un aforament reduït de 150 persones i disposen de totes les mesures sanitàries necessàries

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) enceta aquest dissabte una nova temporada de ‘Concerts des del llit’. Davant de l’èxit de la primera temporada, ‘Concerts des del llit’ torna aquest 2021 i constitueix un revulsiu davant de la situació actual de la música en directe, radiografiant l’escena de grups emergents vinculada al ‘new pop’ i les seues noves expressions artístiques.

Amb això, dissabte que ve, 8 de maig, tindran lloc els primers concerts, en els quals el claustre gòtic del CCCC acollirà una escenografia creada ‘ex professo’ per l’artista valencià @ovidibenet entorn d’una habitació ‘centennial’. A més, el cicle compta amb la col·laboració de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que se suma a la celebració impulsant experiències úniques per a viure trobades inoblidables entorn de la música a València.

Encapçala la programació Ralphie Choo, de 21 anys i establit a Madrid, un dels artistes emergents més potents de la capital. La seua música es pot entendre com un somni recurrent, que es va fent un buit cada vegada més gran en la ment de qui l’escolta, i aquesta definició és perfecta, perquè encasellar-lo és difícil.

Els seus temes són experiments i fusions fets des de l’habitació, de qualsevol cosa que li agrade i de sons que van de la ‘bossa’ al flamenc, passant pel ‘hip-hop’ experimental, l’R&B, la salsa o el ‘jazz’. Aconsegueix amb tot això un resultat espectacularment fresc i que desprén una calidesa pròpia del ‘lo-fi’ i les seues imperfeccions.

Per la seua banda, actuarà l’artista local pup puppy. Pertanyent al col·lectiu valencià de música experimental i art visual Dominio, es caracteritza per explorar, musicalment parlant, per mitjà de la improvisació i l’ús de ‘field recordings’. Es tracta d’un pop errant amerat en veus líriques, crits i ASMR.

Atés el caràcter íntim dels concerts, seguint les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries, l’aforament es limitarà a 150 persones assegudes i es garantirà la distància mínima interpersonal d’1,5 metres. Igualment, l’ús de mascareta serà obligatori tant per a accedir a l’espai com durant els concerts.