Ramón Bresó Olaso, flautista de la UMT, rep l’homenatge de Torrentins que fan banda

La Unió Musical celebra el XLVII Concert extraordinari en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, on es van incloure composicions creades pel propi Bresó

El Auditori de Torrent es va vestir de gala el dissabte a la vesprada per a celebrar el XLVII Concert extraordinari en honor a Santa Cecilia que, com cada any, organitza la Banda Simfònica de la UMT i en el qual es va homenatjar a Ramón Bresó Olaso amb el premi Torrentins que fan banda. Ramón, destacat flautista i una figura clau dins de la Unió Musical, tant com músic, professor i per ser integrant de la Junta Directiva de la Banda.

L’acte es va iniciar donant la benvinguda als nous músics que enguany s’incorporen a la banda. Seguidament, el públic va poder gaudir de la primera part d’un concert dirigit per Frank de Vuyst, en la qual es van interpretar per primera vegada el pasdoble Juan Benavent Aleixos, obra del torrentino José Ribera Tordera, així com l’obra simfònica L’esfinx dels gels, del també torrentino Nacho Llopis Perpinyà.

En la mitja part, va arribar el moment de realitzar el reconeixement a Ramón Bresó, que compta amb una trajectòria que ha estat totalment unida a la UMT, on ha estat sempre molt vinculat des que tenia 15 anys. La regidora de Cultura, Susi Ferrer, va destacar que aquest premi està dedicat a “els torrentinos que dediquen la seua vida a la música, persones com Ramón Bresó la vida de les quals ha estat lligada a la música, especialment a la flauta, és per això que el cridem “Mestre de la flauta”; un home que ha contribuït a crear noves generacions de torrentinos i torrentinas que fan i faran banda i, que igual que ell, vol que sàpien gaudir amb la música”.

A continuació, es va estrenar el vídeo-documental ‘Mestre de la flauta’ elaborat pel Gabinet de Comunicació municipal, que va presentar al protagonista de la vesprada amb entrevistes tant a Ramón com als seus familiars i amics. Al mateix temps es va presentar el llibre biogràfic de Ramón amb el mateix nom, escrit per la directora de publicacions municipals, Ana Coronado.

L’alcalde Jesús Ros va explicar que “amb aquest homenatge, Torrent reconeix la labor de les nostres bandes, en aquest cas de la UMT, però, sobretot, a les persones que formen part d’ella i que són les que escriuen la seua història. Enguany posem en valor la trajectòria professional i personal de Ramón Bresó, flautista que ha transmés la seua passió per la música i que fa gran la nostra música, la nostra cultura i, en definitiva, el nostre poble”.

Acompanyat d’amics, familiars i companys músics, Ramón va pujar a l’escenari per a rebre unes afectuoses paraules de la seua família en paraules de la seua filla Elsa, des d’on va dedicar unes paraules d’agraïment pel reconeixement i, sobretot, la implicació de totes les persones que han col·laborat en el vídeo i en el llibre. El flautista va destacar els emocionants moments viscuts al costat de la UMT: “l’alegria de quan s’han guanyat alguns premis en certàmens, quan ha sentit que un concert ha eixit d’una manera espectacular, quan ha impartit les classes de solfeig o flauta…”.

Ferrer va expressar que “Ramón és un referent musical de la nostra ciutat, que ha ajudat al fet que la UMT cresca, però també és un referent humà per als seus amics, amb lideratge, creativitat i una vocació que li ha portat a ser el que és hui dia”.

El fermall final de l’acte va arribar amb la segona part del concert amb un programa compost de peces compostes pel mateix Ramón Bresó, com les que va compondre per a les festes de Moros i Cristians, Almoràvits, marxa mora o Templaris, marxa cristiana, també dirigit per Frank de Vuyst.