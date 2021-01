Rampes i ascensors per a millorar l’accessibilitat dels edificis de Torrent

Connect on Linked in

El Consistori ha subvencionat el 50% del cost d’aquestes intervencions destinades a millorar la vida de la persones majors o amb mobilitat reduïda, així com la restauració de les façanes dels edificis

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, ha impulsat el projecte d’ajudes per a la millora de l’accessibilitat i la restauració de les façanes en edificis residencials del municipi, comptant amb un pressupost de 120.000 euros, amb l’objectiu de millorar la imatge urbana, facilitar la vida de la ciutadania i fomentar la reactivació del sector de rehabilitació d’habitatges a Torrent. “Ha sigut una subvenció molt ben acollida pels veïns i que enguany es tornarà a convocar. S’ha ajudat a comunitats de veïns en una inversió important com és la de la instal·lació del primer ascensor, així com realitzat altres millores d’accessibilitat en moltes comunitats de veïns que els facilitaran molt el seu dia a dia. Treballem per a crear dinàmiques positives que permeten millorar la vida de la ciutadania i, especialment, l’accessibilitat i la mobilitat de les persones majors o amb diversitat funcional”, explica la regidora responsable de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, Inma Amat.

D’aquesta manera, el consistori ha subvencionat el 50% del cost de les diverses actuacions –fins a un màxim de 8.000 euros en accessibilitat 4.000 euros en rehabilitació -, que es focalitzen en la millora de l’accessibilitat als edificis per a les persones majors o amb mobilitat reduïda, gràcies al condicionament de rampes i a la instal·lació d’ascensors que permeten eliminar barreres físiques.

Així mateix, la remodelació de les façanes està orientada a incentivar la renovació de les edificacions de la ciutat, de manera que s’embellisca l’entramat urbà i es promoga la recuperació econòmica dels sectors associats a la construcció.