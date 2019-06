Ràpida neteja de les platges de Sueca després de la llarga Nit de Sant Joan

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca multiplica els esforços per garantir la normalitat a les seues platges després de la nit de Sant Joan

Les platges de Sueca han tornat a estar l’escenari elegit per molts dels veïns del municipi i altres localitats veïnes per celebrar la tradicional festivitat de la Nit de Sant Joan. Un any més, multitud de persones s’han congregat a les platges de la capital de la Ribera Baixa per festejar l’entrada de l’estiu.

La festa va transcórrer amb tranquil·litat i la gent va mostrar-se civilitzada. El dispositiu especial de neteja ha engegat els treballs a les 4 hores de la matinada. Enguany s’han recollit vora 9000 quilos de fem en menys de quatre hores, sobretot llaunes, botelles de vidre i plàstic i cendres de les fogueres. La zona de major concentració d’escombraries s’ha registrat a la platja de Les Palmeres, on també s’havia programat una discomòbil. Gràcies al treball eficaç dels operaris, poc abans de les 8:00 del matí del diumenge la normalitat tornava a la costa suecana per acollir tots els banyistes que s’esperaven en el primer diumenge de la recentment inaugurada temporada estival. El consistori suecà, que s’ha implicat al màxim en l’organització, va multiplicar els seus esforços esta nit per tal de garantir una bona vetlada a totes les persones que han triat la seua costa per celebrar l’entrada de l’estiu.

Així mateix, en esta passada nit també s’han duplicat els efectius policials, que han vetlat per la seguretat de tots els participants en la festa i d’igual manera, també s’ha comptat amb un dispositiu especial d’atenció sanitària amb el servei d’una ambulància. Des de l’Ajuntament celebren que la ciutadania haja estat responsable en la celebració d’esta festa i agraeixen l’esforç a totes aquelles persones que han participat en el desenvolupament normal i tranquil d’esta vetlada. Enguany, per primera vegada, el consistori va habilitar un ‘Punt Violeta – Espai Segur’, al Passeig de les Antines (Les Palmeres), per a sensibilitzar, informar i intervindre davant els possibles casos d’assetjament o agressió sexista.

L’Ajuntament va oferir també un servei de bus gratuït des de les 20:30 i fins a les 03:00 de la matinada, per facilitar els trasllats i evitar el major nombre possible de desplaçaments amb vehicles particulars. La festa va estar a càrrec de la Xaranga Bat Band i d’una macro discomòbil, una completa nit preparada pel consistori suecà per celebrar la benvinguda a l’estació més esperada de l’any.