Raquel Tamarit defensa el llibre com a element clau en la construcció d’una societat justa, crítica i solidària

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Cultura de la Generalitat entrega els premis als llibres més ben editats i a la labor de les llibreries Fan Set i La Rossa

L’any que ve s’incorpora una nova categoria que reconeixerà l’activitat d’una biblioteca en favor del foment de la lectura

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, acompanyada per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha entregat els premis als llibres més ben editats i la labor de les llibreries en el foment de la lectura, organitzats pel departament de Vicent Marzà.

Raquel Tamarit ha destacat que “el llibre és un element clau en la construcció d’una societat justa, crítica i solidària. Cada euro invertit retorna en forma d’una societat cada vegada més lliure, oberta i inclusiva. El sector del llibre valencià és fonamental per a nosaltres i ha demostrat amb xifres l’esforç que s’està realitzant en la promoció de la lectura, especialment en valencià”.

Per part seua, Amoraga ha destacat que “som terra de molt de talent i els valencians estan deixant empremta amb les seues creacions literàries i artístiques perquè “gaudeixen d’originalitat, destresa i enginy”.

Cal recordar que Cultura de la Generalitat ha doblat la inversió per al foment del llibre i la lectura, de manera que ha passat dels 11,5 milions d’euros en 2015 als 20,2 milions d’euros consignats per a 2022. En ajudes directament al sector del llibre es destinaran l’any que ve 5 milions d’euros.

Premiats

El premi al llibre més ben editat s’ha concedit a ‘A casa. Diari gràfic del confinament’ de l’editorial Onada i el llibre més ben il·lustrat ha sigut per a ‘El cap ple de pardals’ de Litera libros.

El còmic més ben editat ha recaigut en ‘L’era d’Aquari’ d’Andana Editorial; el llibre infantil més ben editat és per a ‘Pandora du sort’, d’Edicions del Bullent, i el llibre juvenil més ben editat ha sigut ‘Extrañeza y maravilla: una enciclopedia de juguete en tiempos de confinamiento’ de l’editorial Mediavaca.

El premi a la trajectòria d’una llibreria ha sigut per a Fan Set i el premi a la llibreria més innovadora ha sigut per a La Rossa, l’única llibreria feminista especialitzada en llibres escrits per dones i amb perspectiva de gènere de tot el territori valencià.

Com a novetat enguany s’ha concedit un esment especial al treball dels bibliotecaris, que ha recollit la presidenta del Col·legi Oficial de Documentalistes i Bibliotecaris, Amparo Pons. A més, s’ha anunciat que en pròximes edicions s’incorporarà un premi anual que valorarà la tasca de foment lector de les biblioteques.