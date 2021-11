Raquel Tamarit: “Per a l’any que ve tenim previst incrementar un 30 % la nostra inversió en el sector musical valencià”

Connect on Linked in

El Trovam! – ProWeekend se celebra a Castelló de la Plana del 3 al 7 de novembre

40 propostes artístiques i moltes novetats per a afavorir els contactes entre els professionals del sector

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha realitzat l’obertura i presentació de la novena edició del Trovam! – Pro Weeken, que es desenvoluparà entre el dimecres 3 i el diumenge 7 de novembre en diversos espais de Castelló.

Raquel Tamarit ha estat acompanyada en la presentació de la Fira per Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura; Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputació de Castelló; Verònica Ruiz, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló; i Joan Gregori Maria, director artístic de la Fira Trovam.

Segons Tamarit: “Obrim un any més un punt de trobada de la indústria musical que ja és una referència, tant dins del nostre territori com també per altres punts de l’Estat, i ho fem amb una aposta decicida pels nostres artistes i per a donar suport a un sector que ha viscut uns temps recents molt difícils. La novena edició de la Fira Trovam representa la consolidació d’un projecte i la repercussió positiva dels esforços invertits per part de Cultura de la Generalitat en una trobada molt necessària i constructiva per al món de la música. Seguim amb el nostre acompanyament al sector cultural valencià i tenim previst augmentar el pressupost per al sector de la música en un 30% per a l’any que ve”.

La Fira Valenciana de la Música Trovam! – Pro Weekend presentarà enguany diverses novetats per a afavorir els contactes entre els professionals de la indústria. Així, els agents del sector es podran reunir en una àrea de negoci, coneixeran projectes innovadors i escoltaran les experiències de personalitats rellevants durant la celebració de l’esdeveniment.

En el vessant artístic, la novena edició de la Fira Valenciana de la Música ha configurat un cartell amb més de 40 bandes i solistes locals, autonòmics i estatals de diversos gèneres. Com sempre, l’organització s’ha marcat l’objectiu d’oferir projectes de qualitat, rics en matisos i equilibrats territorialment amb una aposta decidida per la paritat i els espectacles d’estrena.

Durant els pròxims dies, Castelló de la Plana viurà els concerts de formacions valencianes com La Fúmiga, Samantha, Mafalda i Maluks. A més, el públic podrà assistir als directes d’Àlex Blat, Esther, Òscar Briz, Ovidi4 amb Toti Soler, Sandra Monfort, Sierra Leona i de diverses formacions locals com Annacrusa, Nereu i les Bèsties Marines i Aina Palmer. Trobadorets i Iruixa+Skargots protagonitzaran sengles espectacles per al públic familiar.

Com és habitual, la Fira també ofereix la possibilitat d’escoltar propostes d’altres punts de l’Estat. En aquest sentit, la capital de la Plana Alta acollirà artistes com Albert Pla, la cantautora madrilenya La Otra, Ferran Palau, Caminero Trío o Cintia Lund, entre altres.

Pel que fa a la programació professional, l’última de les novetats de la Fira Valenciana de la Música és la iniciativa ‘Un café amb…’. Aquestes reunions en grup comptaran amb agents de referència de la indústria musical en un format més distés. El Trovam! – Pro Weekend inclourà sessions sobre el Pla estratègic de cultura 2021-2023 dissenyat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i els fons europeus de recuperació, així com la 3a edició de les Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical), en què s’abordaran les potencialitats del turisme musical.

També hi haurà tallers pràctics sobre sostenibilitat a les sales de música; la normativa sobre espectacles musicals, aforaments i seguretat en la nova normalitat; les formes més innovadores per a finançar els festivals; la distribució musical; la tecnologia aplicada al sector; i les estratègies de màrqueting i comunicació.

La programació professional es completa amb les ‘Converses del Trovam!’, un espai de diàleg amb artistes que enguany estarà protagonitzat per Rozalén i Santiago Auserón. Igualment, l’esdeveniment servirà de punt de trobada de les principals organitzacions de la indústria musical i cal destacar que l’Institut Valencià de Cultura farà públiques les candidatures finalistes als IV Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Canvis en la programació artística

Malauradament, la Fira s’ha vist obligada a cancel·lar el concert del grup Zoo. La banda de La Safor no podrà presentar el seu últim disc en aquesta ocasió pel positiu en COVID-19 del cantant Toni Sánchez, ‘Panxo’. L’organització procedirà a la devolució de l’import de les entrades en el període de temps més breu que siga possible.

Així mateix, les actuacions de Sidonie i Júlia que s’havien de celebrar aqueixa mateixa nit a l’escenari À Punt, situat al Teatre Principal de Castelló, canvien d’ubicació per qüestions tècniques. Finalment, els directes d’ambdues bandes es realitzaran a la Sala Simfònica de l’Auditori de Castelló. Les alcoianes Júlia hi tocaran a les 21.00 hores, mentre que els catalans Sidonie ho faran a les 22.15 hores. En acabar, a les 00.00 hores, tindrà lloc el concert de Las Bajas Pasiones.

La Fira Valenciana de la Música Trovam! – Pro Weekend està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. Així mateix, compta amb la participació d’À Punt Mèdia, l’Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), Turisme Comunitat Valenciana, la Direcció General de Política Lingüística, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, la Berklee College of Music i Cerveza Turia, entre altres entitats.