Raquel Tamarit: “Volem potenciar les arts escèniques valencianes i atraure més gent al teatre”

Connect on Linked in

El Principal acollirà l’estrena de l’adaptació de ‘Júlia’, d’Isabel-Clara Simó, la producció ‘Oncle Vània’, dirigida per Oskaras Korsuinovas, o ‘El perdón’, de Chevi Muraday amb Juana Acosta de protagonista

El Rialto comptarà amb 4 de les produccions pròpies que estrenarà l’IVC per a la nova temporada i Dansa València amb 2 més

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, acompanyada pel director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, ha presentat les línies generals de les programacions del Teatre Principal de València i del Teatre Rialto per a la temporada 2021-2022, que arrancarà el pròxim mes d’octubre.

Segons Raquel Tamarit: “Les programacions per a la pròxima temporada dels nostres espais de referència a la ciutat de València volen potenciar les arts escèniques valencianes, fidelitzar públics i, sobretot, atraure més gent al teatre. És clau incentivar que cada vegada hi haja més butaques ocupades en totes les sessions dels espectacles, perquè la cultura cura i és segura. És un dels antídots a les seqüeles emocionals de la pandèmia i com més persones gaudim de la cultura, més beneficiós serà també per al sector cultural”.

Així mateix, la secretària autonòmica ha volgut destacar que “al Teatre Principal de València hem configurat una temporada basada en propostes valencianes i estatals de qualitat i gran format capaces d’atraure públics diferents amb teatre de repertori i propostes contemporànies”, i ha continuat: “El Rialto és ja un far consolidat de llançament de produccions pròpies de l’Institut Valencià de Cultura, que serveix de trampolí per a difondre produccions que duem avant per a acompanyar els creadors i creadores del nostre sector. Però també és un captador de nous públics i connexió amb la societat amb el consistent programa ‘Habitem el Rialto’, que inclou mediació social, treballs amb els instituts, col·laboració amb la UV, i eines innovadores de comunicació”.

En relació amb les produccions pròpies que s’impulsen des de l’Institut Valencià de Cultura, la secretària autonòmica ha explicitat que “per a la pròxima temporada d’arts escèniques estem preparant sis muntatges que han seguit un criteri molt clar, el dels equilibris: en qüestió de territorialitat, igualtat de gènere, llenguatges escènics i caràcter intergeneracional”.

En aquest sentit, el director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, ha detallat que “l’equilibri de territorialitat queda patent perquè hi ha dues produccions que hem impulsat de creadors de les comarques d’Alacant, dues més de les de Castelló i dues de les de València; el de la igualtat de gènere es veu en el fet que tres d’aquestes són creació de dones, i les altres tres, d’homes; el dels llenguatges escènics és que toquem totes les disciplines escèniques en les sis propostes: teatre, dansa, circ i arts de carrer; i l’equilibri intergeneracional ve donat perquè una de les obres compta amb 10 intèrprets, tots menors de 30 anys.”

De les sis produccions pròpies impulsades des de Cultura, quatre s’estrenaran al Teatre Rialto, i dues, en la pròxima edició del festival Dansa València, que arrancarà a l’abril. Les dues produccions pròpies de dansa que s’estrenaran en el marc d’aquest festival seran, d’una banda, ‘El Público’, creada i dirigida per Gustavo Ramírez, que pren com a punt de partida l’obra amb el mateix nom de Federico García Lorca —Ramírez, originari de San Fulgencio, és actualment un dels nostres coreògrafs més internacionals—; d’altra banda, la coreògrafa, actriu i ballarina de Castelló de la Plana Pepa Cases estrenarà un nou espectacle d’arts de carrer.

Teatre Principal de València

La temporada s’inicia amb dos muntatges de segell valencià. Obrirà el teló de la temporada la producció de dansa de l’IVC ‘La Mort i la Donzella’, coreografiada per la il·licitana Asun Noales, i la seguirà ‘Acampada’, de la companyia Pont Flotant, que va obtindre el guardó al millor espectacle de teatre dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2020.

“Creiem que el primer trimestre arranca potent amb dansa de primer nivell, teatre molt innovador i propostes de repertori. Pensem que la fórmula pot ser atractiva”, ha valorat Roberto García, director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, que ha explicat també: “Durant el mes de novembre el títol ‘53 diumenges’, de Cesc Gay, i l’adaptació de la novel·la de referència ‘Júlia’ seran molt estimulants per al públic i posarem la cirereta de la primera etapa de programació amb l’humor d’‘Andanzas y entremeses de Juan Raga’, de la companyia Ron Lalá”.

‘53 diumenges’ és l’última obra del dramaturg i cineasta català Cesc Gay, conegut per exitoses pel·lícules com ‘Truman’ i obres de teatre com ‘Els veïns de dalt’. El muntatge compta amb un repartiment de luxe amb Cristina Plazas, Pere Arquillué, Ágata Roca i Lluís Villanueva.

A partir de la novel·la ‘Júlia’, d’Isabel-Clara Simó, la companyia alcoiana La Dependent estrena la seua adaptació teatral amb versió i direcció de Gemma Miralles. Un drama històric amb el teló de fons de la Revolució del Petroli, la indústria tèxtil a Alcoi i les transformacions polítiques i socials de finals del segle XIX. Una ambiciosa obra a partir d’un clàssic indiscutible de la literatura valenciana contemporània.

‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’ és un nou viatge teatral i musical ple d’humor que aprofundeix en textos del Segle d’Or que van tractar el clàssic personatge de comèdia Juan Rana.

Roberto García ha apuntat que “el segon trimestre de la temporada alça el vol al gener amb ‘Oncle Vània’, una producció del Festival Temporada Alta i el Teatre Lliure d’un clàssic d’Anton Txékhov dirigit per un dels directors europeus més importants de l’actualitat, el lituà Oskaras Korsunovas, del qual encara recordem aquell revolucionari ‘Hamlet’ de fa 10 anys”.

Gener el completa l’espectacle de circ ‘El diablo cojuelo’, una producció de Rhum Coia, dirigida per Luis Vélez Guevara i amb dramatúrgia de Juan Mallorga.

“A partir de febrer l’escenari del Principal l’ocupa ‘El perdón’. Chevi Muraday torna amb una nova proposta de dansa contemporània i teatre, en aquest cas interpretada conjuntament amb la coneguda actriu Juana Acosta, després de l’èxit de la passada temporada de ‘Juana’ amb Aitana Sánchez Gijón”, ha comentat Roberto García.

Seguirà la programació amb un cicle de dues obres de teatre d’autors valencians. D’una banda, ‘La Tarara’, de l’alacantina Josi Alvarado, que compta entre el seu elenc amb l’actriu Itziar Ituño, molt coneguda pels seus papers en la sèrie ‘La casa de papel’ o la pel·lícula ‘Loreak’. D’altra banda s’ha programat el títol ‘La casa del dolor’, escrita per Víctor Sánchez Rodríguez dins del Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria de l’IVC, dirigida per ell mateix i produïda pel Teatre Nacional de Catalunya.

Teatre Rialto de València

Respecte a la temporada del Teatre Rialto, la programació s’ha establit d’octubre i març. Xafaran l’escenari 24 intèrprets dones i 18 homes. A més, pel que fa a la direcció i l’autoria, 3 produccions estaran escrites i dirigides per dones, i 2, per homes.

Roberto García ha comentat que “en l’estudi de l’associació Clásicas y Modernas per a radiografiar l’aplicació de la igualtat de gènere en teatres públics de tot l’Estat espanyol, el Teatre Rialto és l’espai més paritari de l’anàlisi feta. Com que el Rialto és un centre de producció pròpia, l’estudi reflecteix d’una manera justa i objectiva la política que estem aplicant.”

El teló del Rialto s’obrirà a l’octubre amb l’estrena de l’obra de teatre de producció pròpia de l’IVC ‘Fes-me un lloc’, creada per Isabel Martí: “És un espectacle per a donar oportunitat professional, artística i laboral a joves intèrprets menors de 30 anys i nous creatius que formaran part de l’equip artístic. Reflexiona sobre la Generació Z, la més preparada de la història, en un context de gran precarietat”, ha assegurat García.

Seguirà en la programació ‘Perenne’, que va ser la primera producció pròpia de l’IVC de circ contemporani l’any passat. Un espectacle de Patricia Pardo en què artistes de circ joves amb altres d’edat avançada construeixen una metàfora al voltant de l’amor i de la sensació perenne d’existència.

La també nova producció pròpia ‘Les Saurines’, de Mafalda Bellido, s’estrenarà el 12 de novembre. Una comèdia, amb tints berlanguians, ubicada en una zona rural de l’interior de Castelló afectada per la falta d’aigua.

L’alacantí Lucas Escobedo estrenarà la segona producció pròpia de l’IVC de circ contemporani, ‘Adeu’. Des del 15 de desembre i fins al 16 de gener el públic podrà gaudir d’una proposta que es construeix a partir del sentiment universal d’acomiadament i dels cicles de la vida.

La programació del Rialto finalitzarà amb la producció pròpia ‘La Tempesta’, basada en el clàssic de William Shakespeare. Estarà programada del 2 de febrer al 13 de març i està dirigida per Roberto García, que ha explicat que “és una revisió contemporània de l’obra shakespeariana que parla de venjances i perdó, de presons mentals i físiques, i del teatre dins del teatre. Encara que el repartiment eixirà d’un càsting, el personatge protagonista el farà l’actriu valenciana Teresa Lozano, Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2020.”–