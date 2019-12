Raquel Tamarit: “Volem que l’IVAM siga referent expositiu internacional i alhora que s’òbriga al barri que l’envolta”

Connect on Linked in

A València destaquen les exposicions de Mona Hatoum, premi Julio González, una mostra sobre ‘Orientalismes’ amb obres de Matisse, Klee, Picasso, Sorolla, Man Ray o Goya, i l’exposició dedicada al valencià Josep Renau.

El centre d’Alcoi acollirà una gran exposició dedicada al disseny industrial valencià.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha presentat la programació de l’IVAM 2020 amb el director del museu, José Miguel G. Cortés.

Passats els actes de commemoració del 30 aniversari de l’IVAM, en 2020 la programació d’exposicions i activitats continua aprofundint en la línia identitària del museu, apostant pel treball de les avantguardes, les dones artistes i els creadors de la mediterrània.

En paraules de la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit “estem treballant perquè l’IVAM siga referent expositiu internacional i alhora que s’òbriga al barri que l’envolta”, i ha continuat “per a nosaltres és prioritari que la seu de València s’integre en l’entorn del barri que l’acull, amb l’obertura del Pati de les Escultures, i d’aquesta manera apropar el museu al barri, consolidar-lo encara més en la ciutat i que siga focus d’atracció de visitants del barri, de la ciutat, del nostre país i del turisme cultural internacional que aterra a València”.

Tamarit ha volgut també destacar que “cal aprofundir en la gran tasca que s’està fent a la seu de l’IVAM Alcoi i que recull encara més la sensibilitat artística determinada per l’ecosistema social que envolta la capital de l’Alcoià, i fa que siga també un focus d’atracció de visitants d’ací i de fora del nostre territori per a vertebrar i cosir culturalment les nostres comarques”.

Així mateix la secretària autonòmica ha recordat “l’aposta ferma per l’IVAM que està fent Cultura de la Generalitat des de fa cinc anys” i s’ha referit als “substancials augments de pressupost que garanteixen, any a any, incrementar la qualitat expositiva, realitzar més activitats entorn de les exposicions, millorar els espais, normalitzar les col·laboracions amb altres museus de referència i realitzar adquisicions d’obres de manera contínua per a nodrir els fons del museu”.

En aquest sentit s’ha recordat que per als pressupostos 2020 de Cultura de la Generalitat hi ha destinats 9,7 milions d’euros per a l’IVAM, més d’un 10 % d’increment respecte a 2019, i que des que governa el Botànic el pressupost ha augmentat en un 83 % per part de Cultura de la Generalitat: “Dins dels nostres marges de finançament autonòmic la nostra aposta és ferma i voldríem que ho fora encara més amb un finançament just. Esperem també que es configure com més aviat millor un govern estatal que també aposte per l’IVAM com a museu de referència estatal que és”, ha explicat Tamarit.

Al llarg del 2020 el museu exhibirà obres fonamentals del segle XX, treballs d’artistes valencians i continuarà col·laborant amb importants museus de tot Europa.

Les noves exposicions abasten des de l’imaginari orientalista del segle XIX, amb obres de Goya, Sorolla, Klee, Matisse, Picasso o Man Ray, una mostra sobre l’artista libanesa Mona Hatoum, guanyadora del Premi Julio González 2020, i un projecte sobre la plasmació de la diversitat sexual en la cultura visual a l’Europa d’entreguerres.

Per a José Miguel G. Cortés, “la programació de l’any passat, la del 30 aniversari, ha posat el llistó molt alt i enguany tornarem a fer un esforç per assolir el nivell de qualitat que van oferir en 2019. L’aniversari va servir per a consolidar el prestigi recuperat de la institució, però també per a marcar el camí que volem del principal museu de la Generalitat en les pròximes dècades”.

El director del museu ha posat de manifest que “València torna a estar en el circuit cultural i artístic de les grans ciutats europees. Les revistes especialitzades internacionals es fan ressò d’allò que fem a l’IVAM. Premsa generalista de referència com ‘Forbes’ o el ‘Wall Street Journal’ parlen de València i marquen l’IVAM com a visita obligada. Això és fruit d’un treball ben fet, però també suposa un repte: el de mantindre el nivell de les exposicions i de les activitats que programa el museu, el de continuar construint la identitat pròpia del museu. Arribar a guanyar-se una reputació és difícil i més difícil encara és mantindre-la”.

“Ens hem guanyat l’estima i el respecte dels contribuents, dels sectors culturals i artístics i de la crítica internacional”, ha dit el director, “per això en 2020 continuarem oferint la millor oferta museística de la Comunitat Valenciana, perquè entenem que la cultura és un servei públic, un motor econòmic i el millor aparador d’una societat”.

Un IVAM internacional que mira al Mediterrani

Pel que fa a l’aposta per la internacionalització del museu cal subratllar la col·laboració de l’IVAM amb el MAXXI de Roma per a mostrar la seua col·lecció a València. Aquest acord s’inscriu en el marc de la política que l’IVAM ha emprés de cooperació amb importants museus i institucions culturals estatals i internacionals.

Aquestes col·laboracions ja van permetre l’any 2019 exposar coproduccions com la mostra dedicada a Fernand Léger, juntament amb la Tate Liverpool; la dedicada a Jean Dubuffet, organitzada amb el MUCEM de Marsella; o la de Zineb Sedira, coproduïda amb el museu Jeu de Paume de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa. A més, en línia amb el conveni de col·laboració signat entre l’IVAM i el Museu Reina Sofía, a la fi de 2020 l’IVAM Alcoi exposarà una mostra d’escultura espanyola del segle XX amb peces de les col·leccions de tots dos museus.

Dins de la programació de la Galeria 1 cal destacar dues exposicions per la qualitat de les obres que podran veure’s i per la importància del museus internacionals que hi col·laboren: l’exposició sobre ‘Orientalismes’ mostrarà obres de figures reconegudes com Matisse, Klee, Picasso, Sorolla, Man Ray o Goya; i la dedicada al ‘Des/orden moral’ durà a l’IVAM obres procedents d’espais com el Musée d´Art Moderne de la Ville,el Centre Pompidou de París, el National Portrait Gallery de Londres, la Berlinische Galerie de Berlín o el Museu Reina Sofía de Madrid.

A més l’IVAM també ha programat dues exposicions d’artistes internacionals de primer ordre vinculades a la Mediterrània. La mostra de la libanesa Mona Hatoum, guardonada amb premi Julio González 2020, ocuparà la Galeria 1 amb la seua primera gran retrospectiva a l’estat espanyol.

Per la seua part, la Galeria 6 també allotjarà a l’estiu una retrospectiva d’una altra artista dona, la turca Gülsun Karamustafa, que des dels anys 60 treballa temes vinculats a la política social i cultural i amb la problemàtica de la immigració del seu país. Tant M. Hatoum com G. Karamustafa tenen carreres ja consolidades en l’àmbit internacional i les seues obres estan en les col.leccions de grans museus de tot el món.

Josep Renau, Miquel Navarro i la contracultura valenciana

De la presència d’artistes valencians, cal destacar l’exposició de Miquel Navarro i la gran mostra que l’IVAM dedicarà a l’octubre a Josep Renau.

L’exposició de Renau tractarà de reconstruir els diversos contextos històrics i creatius als quals va haver d’adaptar-se el cartellista, fotomuntador, muralista i escriptor durant el seu fascinant trajecte vital. La mostra pren com a objecte principal d’investigació dos dels períodes històrics menys coneguts dins de la seua producció artística: el Mèxic de l’exili i el Berlín comunista.

A més, al febrer, en la Galeria 7, veurem una exposició sobre ‘Els anys de la contracultura a València’, una mostra que recupera i reivindica la contracultura valenciana que va començar a despuntar a la fi dels anys 60, va irrompre amb el tardofranquisme i l’inici de la democràcia, i va finalitzar en els anys 80, devorada per l’oficialitat.

Escultures de l’IVAM i del Reina Sofia a Alcoi

Al centre de l’IVAM Alcoi hi ha previstes dues grans exposicions: a l’abril inaugura una mostra dedicada al disseny industrial a la Comunitat Valenciana, i al setembre una mostra d’escultura espanyola del segle XX en col·laboració amb el Museu Reina Sofía de Madrid.

A més, un nou cas d’estudien què la Galeria 3 presentarà una selecció de les 620 imatges que Robert Rauschenberg va utilitzar en l’escenari del Minneapolis Children’s Theater on la coreògrafa i ballarina estatunidenca Trisha Brown va estrenar al maig de 1979 ‘Glacial Decoy’.