Rastrell Solidari a l’Institut Clara Campoamor, d’Alaquàs

Este matí l’Institut Clara Campoamor d’Alaquàs es sumava, un any més, a la iniciativa per a la recaptació de fons que aniran destinats als projectes de cooperació internacional del Joc Solidari. L’Alcalde del municipi Toni Saura junt a la regidora d’Educació Marián Espert han volgut participar en aquesta iniciativa de sensibilització organitzada per l’alumnat del cicle formatiu de comerç i marketing del centre. Alumnat que, a primera hora del matí havia instal·lat un rastell solidari amb el que han aconseguit recaptar 165,55 €; quantitat que s’afegirà als fons que es recaptaran amb la cita del Mercat Solidari que es celebrarà el proper 5 de gener a la Plaça de la Constitució.