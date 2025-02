Canvi brusc en la comunicació

Crítiques a la delegada del Govern

El secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori de la Generalitat, Raül Mérida, ha acusat el Govern de “barrejar dades i versions” per a ocultar un “apagat informatiu” de més de dos hores i mitja durant la crescuda del cabal de la Rambla del Poyo, un fet que ha sigut confirmat per la Confederació Hidrogràfica del Xúcar (CHX).

Mérida ha respost així a les declaracions del secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i de la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que justificaren la gestió informativa de l’episodi. “Durant el matí s’emeteren avisos puntuals sobre l’evolució del cabal, però a la vesprada es va produir un silenci informatiu just quan la situació s’agreujava”, ha subratllat el secretari autonòmic.

Segons Mérida, els registres oficials mostren una comunicació fluida al matí de l’incident. “A les 11:06 es va alertar que el cabal havia superat els 150 m³/s i que circulaven 264 m³/s amb tendència ascendent. Posteriorment, entre les 13:42 i les 16:13, s’enviaren diversos correus notificant la disminució del cabal”, ha detallat.

No obstant això, la situació va canviar dràsticament a partir de les 17:00. “A eixa hora, la CHX detectà que el cabal començava a pujar novament i, mitja hora després, ja havia superat el llindar que motivà l’alerta hidrològica del matí. Tot i això, no informaren ningú fins a les 18:43, quan finalment enviaren un correu electrònic alertant d’un cabal de 1.700 m³/s”, ha criticat Mérida.

El secretari autonòmic ha recalcat que durant eixe període “no s’emeté cap altre avís, ni per correu, ni per telefonada, ni presencialment en el CECOPI”. A més, ha recordat que el propi president de la CHX, Miguel Polo, reconegué que “no es va proporcionar informació sobre la Rambla del Poyo“.

Mérida també ha carregat contra la delegada del Govern, Pilar Bernabé, a qui acusa de “barrejar conscientment dades de pluges i cabals“. “La normativa estableix que és la Confederació qui ha d’avisar dels cabals circulants i alertar del risc de desbordament, no el centre d’emergències”, ha insistit.

Així mateix, ha denunciat la manca d’un Sistema d’Alerta Primerenca, com el que disposa la Confederació de l’Ebre, que permetria convertir ràpidament les pluges en cabals. “S’ha contractat per emergència eixe complement per al sistema, la qual cosa confirma que fins ara no es disposava d’esta ferramenta essencial”, ha indicat.

En aquest context, Mérida ha conclòs que les explicacions de la CHX i de la delegada del Govern “només poden tindre dues explicacions: o bé hi ha un profund desconeixement del funcionament hidraulic d’una conca hidrogràfica o bé s’està intentant confondre l’opinió pública per a ocultar el buit informatiu”.