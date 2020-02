Raúl torna a ser baixa en la Lliga Bankia d’escala i corda

Connect on Linked in

Una vegada coneguts els resultats de les proves mèdiques a les quals ha sigut sotmés Raúl, el pilotari serà baixa indefinida en la Lliga Bankia en la modalitat d’escala i corda.

A conseqüència d’un fort colp que Raúl es va donar l’any passat en la clavícula, se li ha reduït l’espai pel qual passen els tendons i estos arriben a fregar. Això és el que provoca el dolor que impedeix al mitger desenvolupar el seu joc amb normalitat.

La lesió no és greu i la solució implica realitzar un tractament conservador que començarà immediatament amb un readaptador físic. De moment no hi ha termini per a la reaparició, dependrà de l’evolució del jugador.

Salva tornarà a ser el substitut de Raúl en l’equip representatiu d’Almussafes. De la Vega, Salva i Monrabal II jugaran la pròxima partida el dissabte en el trinquet de Petrer on s’enfrontaran a l’equip de Pedreguer-Masymas de Francés, Nacho i Pere.

Esta partida obrirà la huitena jornada de la fase regular juntament amb la qual tindrà lloc el mateix dissabte en el trinquet de Borriana, on l’equip de Vila-real de Puchol II, Tomàs II i Guillermo es mesurarà al de Montserrat de Marc, Jesús i Álvaro Gimeno.

La jornada conclourà el diumenge en el trinquet de Massamagrell amb l’enfrontament entre l’equip de Dénia de Soro III, Félix i Héctor i el de Benidorm amb Pere Roc II, Javi i Carlos.