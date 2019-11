Reaccions al Ple suspés de Carcaixent

Connect on Linked in

Suspés el Ple de L’Ajuntament de Carcaixent



Paco Salom alcalde de Carcaixent es va veure obligat a suspendre el Ple de l’ajuntament, per la situació que es va viure per l’entrada de ciutadans al mateix ple, una entrada produïda per la pujada de l’impost de l’IBI en una campanya impulsada pels membres de l’oposició

El poble en aquest cas està dividit entre els que estan a favor de la campanya i els que defineixen la situació com a incivisme i que es deixa una imatge de Carcaixent que no és real

Paco Salom alcalde de Carcaixent ha declarat la profunda indignació per la situació que es va viure ahir, i que al contrari del que han declarat els membres de l’oposició el fet de suspendre el ple va ser un acte de seguretat

L’ajuntament per la seua part confirma que demanara responsabilitats legals i polítiques davant la situació que es va viure ahir