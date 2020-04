Realitzats més de 80 serveis gràcies a la iniciativa solidària “Picassent t’Ajuda”

Connect on Linked in

L’Agrupament Escolta l’Om col·labora amb l’Ajuntament de Picassent per atendre les necessitats de les persones que no poden eixir de casa ni per a fer la compra. L’adquisició de productes bàsics, de medicaments o traure el fem són algunes de les tasques realitzades pels voluntaris de l’Agrupament, tant al casc urbà com a les urbanitzacions.

Des que s’inicià l’estat d’alarma i el conseqüent confinament de la població, Picassent no ha deixat de mostrar la seua solidaritat i una bona mostra d’això és “Picassent t’Ajuda”, una iniciativa promoguda per la Regidoria de Participació Ciutadana que, entre altres actuacions, inclou el servei de fer la compra i altres menesters per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que tenen un major risc de contagi o que, per les seues circumstàncies, no poden eixir de casa per a res. Una tasca que està portant-se a terme gràcies a la col·laboració amb l’Agrupament Escolta l’Om de Picassent.

“Des de la regidoria de Participació Ciutadana estem aconseguint, amb la col·laboració de les associacions del poble, fer una tasca immensa de suport a les persones que més ho necessiten i Picassent t’ajuda és una bona mostra que la solidaritat és un pilar clau en la gestió d’esta situació d’emergència sanitària”, afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató.

La majoria dels usuaris d’este servei són persones majors però, a més, hi ha gent amb mobilitat reduïda i altres que per les seues patologies no és recomanable que isquen de casa. La majoria dels serveis es presten dins del municipi, però també hi ha algunes persones a les urbanitzacions a les que se’ls ha assignat un voluntari de proximitat, encarregat de traure’ls el fem, i fer-los la compra de queviures i farmàcia. A més des de fa 3 setmanes, els voluntaris estan encarregant-se també de fer el repartiment d’uns bonos de Càritas Interparroquial per a les famílies més necessitades, les quals, ara no poden ser ateses degut a l’estat d’alarma.

“Des de el primer servei que férem el dia 18 de març hem realitzat 80 serveis a unes 35 persones o famílies en estos 21 dies, és a dir, venim realitzant una mitja d’entre 4 i 5 diaris, i sobretot divendres, dissabtes i dies posteriors a festius és quan més demanda hi ha”, afirma Paco Celda, cap de l’Agrupament Escolta l’Om.

A hores d’ara, tot este treball estan realitzant-lo 15 voluntaris de l’Agrupament, dos persones atenen el telèfon i coordinen el servei, i la resta està dedicada a atendre els serveis. Ara bé, des de l’organització confirmen que hi ha un llistat de més de 35 persones voluntàries disposades a col·laborar en quan se’ls cride. “Es impressionant com la gent de Picassent es bolca a tirar una mà en estos moments tan complicats. Picassent és un poble molt solidari”, conclou Celda.