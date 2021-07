Rebaixes en valencià a Paiporta

Print This Post

L’Agència de Promoció AVIVA i la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç reparteixen cartelleria de la campanya als comerços de proximitat

L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta reparteix els últims dies pels comerços de proximitat de la localitat la cartelleria de la campanya de rebaixes en valencià, com una de les seues activitats per a fomentar l’ús de la llengua.



En la campanya pròpia d’aquesta època de l’any, AVIVA i la Regidoria d’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Paiporta aposten per promoure la presència social del valencià en tots els àmbits, també en el comercial.



La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, i la tècnica municipal d’AVIVA, han recorregut desenes de comerços de tot tipus per a oferir-los la possibilitat de retolar la campanya en valencià en els seus aparadors, amb cartelleria gratuïta facilitada per la xarxa d’agències de promoció. Sandrós ha aprofitat, a més, per a tindre una primera presa de contacte amb els comerços paiportins, després d’haver pres possessió del càrrec en el ple de juny.



La regidora a afirmat que «és fonamental fomentar l’ús del valencià a tots els nivells i en tots els àmbits, i agraïm moltíssim la col·laboració dels comerç de proximitat en aquest impuls que portem endavant de manera transversal en totes les àrees de l’Ajuntament».



La regidora d’Economia també ha agraït l’impuls de la xarxa d’agències municipals de promoció del valencià, «que porten a terme un treball imprescindible en aquest mateix sentit no sols ara, sinó al llarg de tot l’any».



La campanya de rebaixes en valencià ha estat promoguda per diferents agències AVIVA municipals. A més de la de Paiporta, també han participat altres 20, les d’Alaquàs, Alboraia, l’Alcúdia, Algemesí, Benicarló, Burjassot, Carlet, Massamagrell, Mislata, Moncada, Onda, Petrer, Quart de Poblet, Santa Pola, Silla, Sueca, Vinaròs, Xàtiva, Xixona i la pròpia Diputació de València.