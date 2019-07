Recepció a entitats, col·lectius i activistes LGTBI

Print This Post

El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha rebut hui als diferents col·lectius, entitats i activistes LGTBI de la Comunitat Valenciana.

En aquest acte, Juan Carlos Fulgencio ha llegit la Declaració Institucional aprovada pel Consell de Ministres amb motiu del Dia Nacional de l’Orgull LGTBI.

A més, el delegat també ha reiterat “el compromís del Govern perquè la igualtat siga real”. En aquest sentit, ha dit que “l’avanç serà possible gràcies a la capacitat reivindicativa i movilizadora de les organitzacions LGTBI”. A això se suma, ha assenyalat, “el rebuig de la discriminació per part del conjunt de la societat que no es posarà mai més del costat dels quals agredeixen”.

“El Govern -ha indicat Fulgencio- es mantindrà ferm. No consentirem que les agressions, les amenaces o els intents d’intimidació via causa general dels intransigents campen pels seus furs, ni que aquests tinguen veu suficient”.