“Reciclar per a ConserMar” arriba a Alboraia de la mà de la Conselleria de Medi Ambient i Ecoembes

L’Ajuntament d’Alboraia col·labora en aquesta campanya de conscienciació ciutadana

El pròxim 13 de juny l’equip de “Reciclar per a ConserMar” s’instal·larà en Platja de la Patacona per a conscienciar a la ciutadania sobre els beneficis del reciclatge per al medi ambient i la importància de no abandonar els residus a les platges.

Es tracta d’una acció promoguda per Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i Ecoembes, en col·laboració amb 22 Ajuntaments costaners de tota la Comunitat Valenciana, que té per objectiu fomentar la recollida selectiva dels residus d’envasos generats a l’entorn de les platges.

Durant tot el matí l’equip de ConserMar atendrà els ciutadans que s’acosten des d’un estand situat a la Platja de la Patacona, concretament, a l’altura de la plaça General Basset (posta sanitària). L’objectiu és informar els ciutadans de la importància de no abandonar els residus a les platges i realitzar una separació correcta d’aquests. A més, es resoldran possibles dubtes sobre on i com cal depositar un determinat residu, fent possible el seu posterior reciclatge. Aquestes accions in situ permeten arribar al major nombre possible de veïns i conscienciar-los que l’acció de reciclar l’hem de realitzar en qualsevol situació i lloc.

Aquesta iniciativa té per objectiu fomentar entre els ciutadans la recollida selectiva de residus d’envasos generats a l’entorn de les platges (llandes, briks, envàs de plàstic) i cridar l’atenció per a frenar la basuraleza, és a dir, l’abandó dels residus a les platges (littering). L’acció reforçarà la importància de la separació domèstica d’aquests residus i el seu depòsit en els contenidors corresponents per a afavorir el seu reciclatge. Amb tot això, s’ajuda a reduir la contaminació, millorar la qualitat mediambiental i contribuir a l’economia circular dels envasos.

En definitiva, es tracta d’implicar els ciutadans com a agents actius preservadors del patrimoni comú que representen les nostres platges, valorant-les com el que són, un tresor natural en l’ús i el gaudi del qual està basat a més en bona part el nostre desenvolupament econòmic.

La campanya es desenvoluparà entre l’11 de juny i l’11 de juliol pròxims en les 22 platges seleccionades de les províncies d’Alacant, Castelló i València. Començarà a la província de València a la platja del Port de Sagunt per a després desplaçar-se a la província d’Alacant i acabar a la ciutat de Castelló de la Plana.