Recital “Dones i Poesia a Alzira”, en temps de COVID-19

La plataforma Taula per la Convivència d’Alzira edita aquest 2020 un vídeo que correspon a la 3a edició del recital “Dones i Poesia”. Les edicions anteriors es van realitzar en la plaça del Mercat d’Alzira però, enguany, l’emergència sanitària del coronavirus ha fet decidir aquest format.

El recital “Dones i Poesia” va nàixer, entre altres motius: perquè la diversitat cultural d’Alzira es pot expressar lliurement en espais públics per tal de fomentar ponts culturals, perquè la mirada de les dones ha de ser un referent en el conjunt social i perquè la poesia evoca sentiments, mou emocions, crea lligams i potencia la pau.

“Dones i Poesia” d’anys anteriors venia a ser un encontre presencial a l’aire lliure d’una durada d’una hora ja que les participants llegien poemes complets. Ara, el format en vídeo per a substituir l’acte obligava a pensar en uns pocs minuts de duració, per allò de «No canseu per les xarxes». Vam escollir el poema Cançó de fer camí de Maria-Mercè Marçal ja que convida al diàleg i transmet solidaritat, esperança i sororitat. La llengua original poema, ve acompanyada pels idiomes wòlof, àrab, georgià, ucraïnès, búlgar i castellà. A més, compta amb un fragment musical gràcies a la col·laboració de Clara Serena Navarro (veu) i Gemma Naval Ferrís (guitarra).



El mes de maig va ser un mes de reunions telemàtiques: una vintena de dones pertanyents, o vinculades, a les associacions de Taula per la Convivència d’Alzira vam fer una posada en comú del poema, amb interpretacions-traduccions i assajos. Després, en juny, la gravació en un espai controlat amb les mesures adients: desinfectants, mascaretes, arribades presencials escalonades i guardant el distanciament social.



Aquest recital segueix implicant el treball en xarxa de les deu entitats socials que conformen Taula per la Convivència d’Alzira: AJUDA (Dones Juristes d’Alzira), Fundació Cepaim, Centre Cultural Islàmic d’Alzira, Encuentra-Te, Creu Roja, Ribera en Bici, Grup la Ribera d’Amnistia Internacional, Norte Perdido-Sin Rumbo, Grup de Debat per la Igualtat i Pangea-Mancomunitat de la Ribera Alta.