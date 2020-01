Recomanacions davant les Rebaixes

Connect on Linked in

Comencen les rebaixes!! Calma que hem de tindre en compte totes les recomanacions!

El dia 7 de Gener, ha sigut un dia de “rebaixes” desde els temps que recordem

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, recomana tindre un pressupost previ que evite realitzar despeses superiors als permesos per l’economia familiar. No obstant això, el concepte de rebaixes ha perdut temporalitat i per tant la despesa que la ciutadania té previst destinar en rebaixes, motivat principalment per les contínues campanyes comercials que es duen a terme des de novembre a gener també

I com sempre es recomena tindre en compte una serie de normes davant les compres

Cal comprovar que la qualitat i garanties del producte siguen les mateixes que en qualsevol altra època de l’any.

En l’etiqueta ha de constar el preu antic i el rebaixat.

Les formes de pagament seran les mateixes que en qualsevol altre període.

El factura simplificada és imprescindible per a realitzar una devolució o reclamació, a més els comerços es troben obligats per llei a facilitar-ho sempre.

Els productes rebaixats han d’estar clarament identificats i separats dels quals no estiguen rebaixats, per a evitar confusions als clients.

Els elements amb tares, desfasats o amb deterioracions hauran d’identificar-se com a saldos.

En les compres online, el termini per a poder retornar el producte adquirit és de 14 dies naturals