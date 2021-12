Reconeixement als artistes fallers JLF d’Alzira

Anit a les 20 h al saló de plens de l’Ajuntament d’Alzira, es realitzà l’acte de reconeixement als artistes fallers de les passades Falles 2021.

El mateix va comptar amb la Fallera Major d’Alzira, Alba Carrió i Martínez, així com el vicepresident d’àrea de Monument de Junta Local Fallera Pascual Villen i Bronchal, l’alcalde de la ciutat Diego Gómez i el regidor de Festes i Comunicació Xavier Pérez.



Després d’estes falles atípiques, després de tant de temps, el mon faller, els nostres veïns i tots els que van visitar la nostra ciutat el mes d’octubre, pogueren gaudir de les meravelloses obres d’art que els artistes fallers havien creat i esperaven ocupar el seu lloc en meitat de places i carrers.



Per tal motiu, anit comptarem amb la presència d’estos artistes als qui la Junta Local Fallera volgué, com hem fet any rere any, retre’ls este xicotet homenatge com a mostra d’agraïment i reconeixement al seu treball.



L’acte finalitzà amb el parlament del vicepresident de Monument de JLF, Pascual Villen, i de l’il·lustríssim senyor alcalde d’Alzira, Diego Gómez.



En acabar, la Fallera Major Alba Carrió, la Cort d’Honor i resta d’autoritats i assistents, van visitar el museu faller per veure l’exposició i concloure l’acte.





Llistat de premis:





FALLES INFANTILS



SECCIÓ QUARTA 1r Premi Falla Hernán Cortés, artista fallera MIRIAM GARCIA

SECCIÓ TERCERA 1r Premi Falla Sant Andreu, artiste faller ADRIAN FORNER

SECCIÓ PRIMERA 1r Premi Falla Pintor Andreu, artiste faller BERNARDO ESTELA





SECCIÓ ESPECIAL:

3r Premi Falla CAMÍ NOU, artiste faller BERNARDO ESTELA

2n Premi Falla PLAÇA MAJOR, artistes fallers CARMEN CAMACHO i RAÜL TAZO

1r Premi Falla EL MERCAT, artiste faller JOSE GALLEGO





FALLES GRANS



SECCIÓ QUARTA 1r Premi Falla Hernán Cortés, artista faller ALCIDES GALEANO

SECCIÓ TERCERA 1r Premi Falla Sant Andreu, artista faller ADRIÁN FORNER

SECCIÓ PRIMERA 1r Premi Falla Pintor Andreu, artista faller FERNANDO LÓPEZ





SECCIÓ ESPECIAL:

3r Premi Falla PLAÇA MAJOR, artistes fallers GERMANS PARRA

2n Premi Falla CAMÍ NOU, artista faller TONI PÉREZ

1r Premi Falla EL MERCAT, artista faller RAFA IBAÑEZ



Ninot Indultat INFANTIL



Falla Sants Patrons, artista faller: BORJA LORENTE





NINOT INDULTAT D’ALZIRA

Falla Plaça Major, artistes fallers GERMANS PARRA.